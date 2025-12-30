Rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. "To krok w kierunku bezpieczeństwa i ochrony prawnej osób żyjących w związkach jednopłciowych" - oceniła sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula podczas konferencji po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula przed rozpoczęciem posiedzenia rządu w KPRM w Warszawie, 30 grudnia. / Radek Pietruszka / PAP

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Odpowiedzialna za projekt Katarzyna Kotula, b. ministra ds. równości, obecnie w randze sekretarza stanu, podczas konferencji po posiedzeniu rządu powiedziała, że przyjęcie projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i projektu przepisów wprowadzających to "przede wszystkim krok w kierunku bezpieczeństwa i ochrony prawnej osób żyjących w związkach jednopłciowych, a także dla osób żyjących w związkach hetero, które z jakiegoś powodu nie sformalizowały swojego związku".

Jak najszybciej w Sejmie

Kotula oceniła, że to "historyczny moment". Do Sejmu idziemy z projektem koncyliacyjnym, z projektem, dla którego wedle naszego rozpoznania dzisiaj jest większość w Sejmie i w Senacie. (...) Nigdy ustawa, która regulowałaby kwestie związków nieformalnych, nie znalazła większości w Sejmie, nie znalazła większości w Senacie - podkreśliła.

Dodała, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt zostanie jak najszybciej skierowany do Sejmu, gdzie prawdopodobnie w styczniu odbędzie się pierwsze czytanie.

Co zawiera projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku?

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która - rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Projekt zastąpił projekt ustawy o związkach partnerskich.