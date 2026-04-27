Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, mimo zaproszenia od dawnych kolegów z partii, nie spotka się z politykami Polski 2050 - informuje Michał Radkowski, dziennikarz RMF FM. Rozmowa miała być warunkiem korzystnego dla niej głosowania nad wnioskiem o wotum nieufności. Szefowa klubu Centrum ma poparcie PSL.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W czwartek 30 kwietnia Sejm ma się zająć wnioskiem o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski , szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Donald Tusk podkreślił, że głosowanie to będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - podkreślił premier.

Poparcie PSL

Wiadomo, że murem za Hennig-Kloską stoją ludowcy. Minister przyjęła zaproszenie od PSL na poniedziałkowe rozmowy.

Jak relacjonuje reporter RMF FM, minister tłumaczyła, że ze strony PSL była wola merytorycznej rozmowy. Omawiała z władzami tej partii m.in. zmiany w prawie łowieckim i zasady powstawania nowych rezerwatów przyrody. Te kwestie dzieliły obie strony.

Dzisiejsze rozmowy rozwiały wątpliwości - mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Będę na posiedzeniu klubu parlamentarnego poprzedzającego to posiedzenie Sejmu rekomendował koleżankom i kolegom z klubu parlamentarnego, aby odrzucić ten wniosek, który dotyczy pani minister - zapowiedział polityk.

Nie ma spotkania z Polską 2050

Paulina Hennig-Kloska z politykami Polski 2050, choć też dostała od nich zaproszenie, rozmawiać jednak nie chce. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, minister obawia się, że "na tym spotkaniu będzie poniewierana słownie przez byłych kolegów".

Dziś mam popołudnie zajęte sprawami międzynarodowymi, od dawna zaplanowanymi, bo dużo wcześniej niż zaproszenie na klub. Poinformuję Klub Polska 2050, że nie ma takiej też możliwości - tak oficjalnie tłumaczy swoją nieobecność Paulina Hennig-Kloska.

Przypomnijmy, po przegranych przez Hennig-Kloskę wyborach na przewodniczącą Polski 2050 w partii doszło do rozłamu. Szefowa MKiŚ wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum.

Poseł Polski 2050 w Popołudniowej rozmowy w RMF FM

Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050 będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM w poniedziałek. Zapytamy go m.in. o to, jak jego ugrupowanie zachowa się podczas głosowania nad wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.