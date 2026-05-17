Wpis szefa rządu jest pokłosiem komentarzy polityków z opozycji oraz z Pałacu Prezydenckiego dotyczących obecności wojsk amerykańskich w Europie.

Informacyjny szum ws. relokacji wojsk USA w Europie

Wszystko zaczęło się od nagłej decyzji Pentagonu z początku tego miesiąca, która bezpośrednio uderzyła w Niemcy. Waszyngton ogłosił wówczas oficjalny plan wycofania stamtąd 5 tys. żołnierzy , a potem obniżenia rangi amerykańskiego dowództwa US Army w tym kraju.

Kolejno amerykański portal "Army Times" podgrzał atmosferę, informując o rzekomym odwołaniu rotacji ponad 4 tysięcy żołnierzy z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, którzy mieli trafić do Polski . CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie.

Te wiadomości wywołały falę komentarzy polityków, szczególnie tych z opozcji, którzy odnieśli się do rządu Donalda Tuska. Prezes PiS odniósł się do wypowiedzi premiera o tym, że niedobrze byłoby - jak określił szef rządu - "podbierać" Niemcom amerykańskich żołnierzy.

"Polacy chcą wiedzieć, co dalej z naszym bezpieczeństwem. Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO. Nieudacznicy czy, jak zawsze, przemyślana, proniemiecka polityka, mająca za nic polskie interesy?" - napisał 16 maja na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.