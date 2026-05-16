Mateusz Morawiecki zapewnił w sobotę w Starogardzie Gdańskim, że PiS zachowuje jedność i zamierza odzyskać elektorat. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni zorganizuje wspólne spotkanie z Przemysławem Czarnkiem, które ma być "manifestem jedności" ugrupowania. "Chcemy grać na kilku fortepianach" - zastrzegł polityk.

Walka ze "smartfonozą"

Podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego były premier przedstawił założenia nowego programu społeczno-gospodarczego "Polska jednej prędkości", który ma na celu zrównoważony rozwój kraju i wsparcie mniejszych ośrodków miejskich.

W ramach nowej oferty polityk zapowiedział walkę z tzw. "smartfonozą" poprzez wprowadzenie zakazu używania smartfonów w szkołach przez dzieci do 15. lub 16. roku życia, z wyjątkiem celów edukacyjnych pod okiem nauczyciela. Wśród priorytetów wymienił również rozwój infrastruktury m.in. CPK, trasę Via Pomerania oraz Drogę Czerwoną (chodzi o trasę szybkiego ruchu łączącą Port Gdynia z S6). Wskazał również na nowy projekt mieszkaniowy dla młodych, oparty na zwiększeniu podaży mieszkań m.in. poprzez deregulację i zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe w planach zagospodarowania przestrzennego.

Policja w mieszkaniu Sakiewicza

Morawiecki odniósł się także do interwencji policji, która w piątek według relacji Telewizji Republika weszła do domu redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza.

Mamy dzisiaj do czynienia z brutalnym atakiem na wolność słowa. To, co obecnie rządzący robią z domem wolnego słowa, jakim jest Telewizja Republika, jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną - stwierdził.

Do sprawy odniosła się w piątek warszawska policja, która stanowczo zdementowała doniesienia stacji i wyjaśniła, że interwencja wynikała z priorytetowego zgłoszenia o zagrożeniu życia. Jak wskazano, alarm okazał się fałszywy, nikt nie został zatrzymany, a kajdanki zastosowano czasowo wobec kobiety odmawiającej współpracy. W sobotę policja poinformowała, że zatrzymano 53-letniego mężczyznę mogącego mieć związek ze wzniecaniem fałszywych alarmów, które skutkowały interwencją funkcjonariuszy.

Gra na kilku fortepianach

Podczas zorganizowanego po spotkaniu z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego briefingu prasowego wiceprezes PiS, pytany o sytuację wewnętrzną w ugrupowaniu, oświadczył, że partia idzie do wyborów zjednoczona.

Chcemy grać na kilku fortepianach, dlatego że różne grupy wyborców potrzebują różnej oferty, różnego języka, różnego podejścia - podkreślił Morawiecki, wskazując na konieczność odzyskania zaufania wyborców.

Poinformował również, że powołane niedawno Stowarzyszenie Rozwój Plus realizuje agendę wspólną z innymi organizacjami, koncentrując się na polu eksperckim, programowym i samorządowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy szans miast, które utraciły funkcje społeczno-gospodarcze.

Zaproszenie dla Czarnka

Dopytywany o szczegóły zapowiadanego wspólnego wystąpienia z Przemysławem Czarnkiem, polityk wyjaśnił, że postanowił zaprosić go na jedno ze swoich planowanych spotkań w Gorzowie Wielkopolskim, aby "zamanifestować jedność". Dodał, że dokładna data wydarzenia zostanie potwierdzona w ciągu najbliższych tygodni.

Morawiecki odniósł się też do kwestii unijnego mechanizmu SAFE. Krytycznie ocenił decyzję rządu o odrzuceniu prezydenckiego projektu finansowania armii (tzw. SAFE 0 proc.), który miałby być zasilany zyskiem NBP, argumentując, że pozwoliłoby to uniknąć zaciągania zagranicznych zobowiązań.

Odnosząc się do obecności sił USA w Europie, zarzucił obecnemu szefowi rządu brak zrozumienia polskiej racji stanu oraz nadmierne i bezkrytyczne poleganie na mechanizmach unijnej solidarności w wymiarze militarnym i gospodarczym.



