Osiem osób zostało rannych w wyniku dramatycznych wydarzeń, do których doszło w sobotę we włoskiej Modenie. Mężczyzna najpierw wjechał samochodem w grupę przechodniów, a następnie zaatakował nożem przypadkowe osoby. Wśród poszkodowanych znajduje się obywatelka Polski.

Do tragedii doszło w sobotnie popołudnie w centrum Modeny, gdzie kierowca citroena wjechał w grupę ludzi i uderzył w witrynę sklepu

Po chwili wysiadł z pojazdu i zaczął atakować przechodniów nożem. Rannych zostało osiem osób, w tym pięć kobiet. Cztery z nich są w ciężkim stanie, a dwie osoby musiały przejść amputacje.

Polka wśród ofiar

Jak informują włoskie media, wśród poszkodowanych jest turystka z Polski i turystka z Niemiec. Informację o rannej Polce potwierdził włoski nadawca publiczny RAI. 

Do zatrzymania napastnika przyczyniło się czterech cywilów, którzy powalili go na ziemię. Jeden z nich został raniony nożem podczas interwencji. 

Burmistrz miasta podkreślił ich odwagę i poczucie obywatelskiego obowiązku, dziękując za zdecydowaną reakcję.

Kim jest sprawca?

Sprawcą ataku jest 31-letni Salim El Koudrim, obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Urodził się w prowincji Bergamo, a mieszkał w regionie Modeny. Z informacji przekazanych przez agencję ANSA wynika, że jest absolwentem ekonomii, obecnie pozostawał bez pracy i leczył się psychiatrycznie.

Włoska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ataku. Stan kilku poszkodowanych nadal określany jest jako ciężki.

Jak informują włoski nadawca publiczny Rai prezydent Republiki, Sergio Mattarella, odwiedzi dziś rannych we wczorajszym incydencie w Modenie. Także premier Giorgia Meloni zmieniła swoją oficjalną podróż, odwołując wizytę na Cyprze, gdzie miała się spotkać z prezydentem Republiki, aby powrócić do Włoch i udać się do Modeny z prezydentem. 

