Osiem osób zostało rannych w wyniku dramatycznych wydarzeń, do których doszło w sobotę we włoskiej Modenie. Mężczyzna najpierw wjechał samochodem w grupę przechodniów, a następnie zaatakował nożem przypadkowe osoby. Wśród poszkodowanych znajduje się obywatelka Polski.

Samochód z dużą prędkością wjechał w ludzi w Modenie we Włoszech

Do tragedii doszło w sobotnie popołudnie w centrum Modeny, gdzie kierowca citroena wjechał w grupę ludzi i uderzył w witrynę sklepu .

Po chwili wysiadł z pojazdu i zaczął atakować przechodniów nożem. Rannych zostało osiem osób, w tym pięć kobiet. Cztery z nich są w ciężkim stanie, a dwie osoby musiały przejść amputacje.



Polka wśród ofiar

Jak informują włoskie media, wśród poszkodowanych jest turystka z Polski i turystka z Niemiec. Informację o rannej Polce potwierdził włoski nadawca publiczny RAI.