Od poniedziałku kierowcy podróżujący przez Sopot muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Na Al. Niepodległości, jednej z głównych arterii Trójmiasta, rozpoczyna się budowa nowego łącznika do zawracania w rejonie ul. Smolnej. Prace potrwają do 12 czerwca i będą wiązać się z ograniczeniem prędkości oraz zmianami w organizacji ruchu.

W poniedziałek, 18 maja, na Al. Niepodległości w Sopocie rozpoczynają się prace związane z budową nowego łącznika do zawracania w pobliżu ulicy Smolnej.

Inwestycja realizowana jest przez prywatnego inwestora na mocy umowy drogowej. Nowy odcinek jezdni ma docelowo umożliwić kierowcom płynny skręt z kierunku prowadzącego do Gdyni na kierunek do Gdańska.

Etapy prac i zmiany w ruchu

Pierwszy etap robót, zaplanowany od 18 do 22 maja, obejmie usunięcie kolizji z siecią gazową. Następnie wykonawca przystąpi do budowy konstrukcji jezdni, co będzie wiązało się z korektą krawężników, korytowaniem, wykonaniem podbudowy oraz ułożeniem dwóch warstw nawierzchni bitumicznej.

Aby zminimalizować uciążliwości dla kierowców, roboty będą prowadzone w godzinach 7:00–14:00. Ma to ograniczyć wpływ prac na popołudniowy szczyt komunikacyjny.

Ograniczenia prędkości i organizacja ruchu

W pierwszej kolejności zajęty zostanie wewnętrzny pas jezdni w kierunku Gdyni. Ruch w kierunku Gdańska ma odbywać się bez większych utrudnień. Jednak na odcinku objętym robotami w obu kierunkach zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie prędkości do 30 km/h ze względu na prowadzenie prac w pasie rozdziału.

Prace potrwają do 12 czerwca.

O kolejnych etapach robót i ewentualnych zmianach w organizacji ruchu drogowego służby będą informować w cotygodniowych, poniedziałkowych komunikatach. Kierowcy podróżujący między miastami aglomeracji powinni śledzić bieżące informacje i przygotować się na możliwe opóźnienia.