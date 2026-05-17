Kami Rita Sherpa, 56-letni przewodnik z Nepalu, po raz 32. w swojej karierze wspiął się na Mount Everest, ustanawiając nowy rekord świata. To historyczne osiągnięcie zostało docenione przez nepalskie władze, które podkreślają ogromny wkład Szerpów w rozwój turystyki górskiej.

Kami Rita Sherpa / PRAKASH MATHEMA/AFP/East News / East News

Kami Rita Sherpa, znany na całym świecie przewodnik górski, ponownie zapisał się w historii alpinizmu. W niedzielę o godzinie 10:12 czasu lokalnego dotarł na szczyt Mount Everest, zdobywając go już po raz 32.

Tym samym poprawił swój własny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt Ziemi, który ustanowił w ubiegłym roku.

Departament Turystyki Nepalu pogratulował Szerpie tego niezwykłego wyczynu, nazywając go "historycznym kamieniem milowym" oraz podkreślając jego "wkład w promocję turystyki górskiej".