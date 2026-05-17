Kami Rita Sherpa, 56-letni przewodnik z Nepalu, po raz 32. w swojej karierze wspiął się na Mount Everest, ustanawiając nowy rekord świata. To historyczne osiągnięcie zostało docenione przez nepalskie władze, które podkreślają ogromny wkład Szerpów w rozwój turystyki górskiej.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl.

Kami Rita Sherpa, znany na całym świecie przewodnik górski, ponownie zapisał się w historii alpinizmu. W niedzielę o godzinie 10:12 czasu lokalnego dotarł na szczyt Mount Everest, zdobywając go już po raz 32. 

Tym samym poprawił swój własny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt Ziemi, który ustanowił w ubiegłym roku.

Departament Turystyki Nepalu pogratulował Szerpie tego niezwykłego wyczynu, nazywając go "historycznym kamieniem milowym" oraz podkreślając jego "wkład w promocję turystyki górskiej".

Szerpowie - niekwestionowani mistrzowie Everestu

W tym samym czasie 52-letnia Szerpa Lakhpa dokonała swojego 11. wejścia na Mount Everest, co stanowi rekord wśród kobiet. Nie podano, czy oboje uczestniczyli w tej samej wyprawie.

Wśród wspinaczy spoza społeczności Szerpów rekord należy do brytyjskiego przewodnika Kentona Coola, który zdobył Everest 19 razy. Amerykanie Dave Hahn i Garrett Madison mają na swoim koncie po 15 wejść. Obaj są obecnie pod Everestem i mogą jeszcze poprawić swoje wyniki.

Turystyka górska źródłem utrzymania

Wprowadzanie zagranicznych wspinaczy na Everest i inne himalajskie szczyty to kluczowe źródło dochodu dla wielu Szerpów, mieszkańców dystryktu Solukhumbu. W tym sezonie, trwającym od marca do maja, wydano aż 492 zezwolenia na wejście na najwyższą górę świata.

W tym roku przypada 73. rocznica pierwszego zdobycia Mount Everestu. 29 maja 1953 roku na szczycie stanęli Nowozelandczyk Edmund Hillary oraz jego nepalski przewodnik Tenzing Norgay. Od tego czasu Mount Everest stał się symbolem ludzkiej odwagi i wytrwałości.

Zobacz również: