Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie .

Rosja uderza głównie w cywilów

Dwie osoby zginęły ostatniej nocy w obwodzie chersońskim na południu kraju. Rannych zostało 16 osób, w tym dziecko. W sąsiednim obwodzie zaporoskim rannych zostało siedem osób. Według władz wojskowych tego regionu Rosjanie zaatakowali w tej części Ukrainy 49 miejscowości.

W obwodzie dniepropietrowskim rannych jest osiem osób, w tym troje w mieście Dniepr, gdzie uszkodzone zostały domy prywatne, przedsiębiorstwo i samochody. "W nocy Rosjanie zaatakowali cztery rejony obwodu dniepropietrowskiego" – przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - DSNS - Ukrainy.

Atak Rosji na Charków, 17 maja 2026 roku / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

"W obwodzie charkowskim atakowanych było 14 miejscowości, w tym sam Charków" – podały obwodowe władze wojskowe. Obrażeń doznało siedem osób. W obwodzie mikołajowskim rannych zostało dwoje mieszkańców, a w wyniku rosyjskich uderzeń doszło do uszkodzenia infrastruktury cywilnej.

Siły Powietrzne Ukrainy powiadomiły, że w nocy z soboty na niedzielę Rosja wysłała do ataków 287 dronów różnego typu. 279 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej.