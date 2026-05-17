"Co najmniej trzy osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim, natomiast 12 zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej" - poinformowały w niedzielę władze rosyjskiej stolicy. Według resortu obrony Federacji Rosyjskiej zestrzelono 556 bezzałogowców. Z kolei w Ukrainie tej nocy dwie osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych na skutek ostrzałów wojsk rosyjskich we wschodnich i południowych regionach. Według Sił Powietrznych w atakach uczestniczyło m.in. 287 dronów.

Odwet za Kijów. Ofiary śmiertelne w Rosji

Rosja poinformowała, że w nocy z soboty na niedzielę trzy osoby zginęły po ataku dronowym, który przeprowadziła Ukraina na rafinerię ropy naftowej. Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne. Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie moskiewskim zestrzelono ponad 120 dronów.

Rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców. Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, trwającej już ponad cztery lata. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

Rosja uderza głównie w cywilów

Dwie osoby zginęły ostatniej nocy w obwodzie chersońskim na południu kraju. Rannych zostało 16 osób, w tym dziecko. W sąsiednim obwodzie zaporoskim rannych zostało siedem osób. Według władz wojskowych tego regionu Rosjanie zaatakowali w tej części Ukrainy 49 miejscowości.

W obwodzie dniepropietrowskim rannych jest osiem osób, w tym troje w mieście Dniepr, gdzie uszkodzone zostały domy prywatne, przedsiębiorstwo i samochody. "W nocy Rosjanie zaatakowali cztery rejony obwodu dniepropietrowskiego" – przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - DSNS - Ukrainy.

"W obwodzie charkowskim atakowanych było 14 miejscowości, w tym sam Charków" – podały obwodowe władze wojskowe. Obrażeń doznało siedem osób. W obwodzie mikołajowskim rannych zostało dwoje mieszkańców, a w wyniku rosyjskich uderzeń doszło do uszkodzenia infrastruktury cywilnej. 

Siły Powietrzne Ukrainy powiadomiły, że w nocy z soboty na niedzielę Rosja wysłała do ataków 287 dronów różnego typu. 279 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej.

