Dwa mieszkania, kilkaset tysięcy złotych oszczędności, kredyt hipoteczny i dochody z programu Rodzina 800 plus – takim majątkiem dysponuje Karol Nawrocki. Sąd Najwyższy opublikował na swojej stronie oświadczenie majątkowe prezydenta Polski. Co dokładnie znalazło się w dokumencie?
- Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego.
- Wynika z niego, że posiada on dwa mieszkania, kilkaset tysięcy złotych oszczędności, a także kredyt hipoteczny.
- Oprócz tego w zeszłym roku był on beneficjentem Programu Rodzina 800 plus.
W oświadczeniu majątkowym prezydent zadeklarował, że jest właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego o powierzchni 57 metrów kwadratowych oraz współwłaścicielem mieszkania własnościowego o powierzchni 58 metrów kwadratowych, w którym posiada 50-procentowy udział.
To nie wszystko - Karol Nawrocki zgromadził również oszczędności w wysokości 339 tysięcy złotych. Na liście zobowiązań znalazł się kredyt hipoteczny, którego do spłaty pozostało mu 197 783,23 zł.
Prezydent nie posiada żadnych papierów wartościowych ani środków zgromadzonych w obcej walucie. W ubiegłym roku Karol Nawrocki był beneficjentem Programu Rodzina 800 plus, z którego uzyskał dochód w wysokości 19,2 tysiąca złotych.
To nie pierwsze oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego, które trafia do opinii publicznej. Poprzedni dokument złożył tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta, w sierpniu 2025 roku. Wówczas deklarował posiadanie 130 tysięcy złotych oszczędności, dwóch mieszkań oraz kredytu hipotecznego na kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Wtedy także informował o dochodach z programu 800 plus.
W maju 2025 roku, podczas kampanii prezydenckiej, również opublikowano oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2021 roku, kiedy pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wówczas w jego posiadaniu były dwa mieszkania w Gdańsku - jedno należące do niego i żony, drugie jako współwłasność z siostrą - oraz kawalerka o powierzchni około 30 metrów kwadratowych.
Za poradą prawników, dla ostrożności i zachowania pełnej transparentności, w oświadczeniach majątkowych (Nawrocki) umieszczał także informację o zapisanym w testamencie 50-procentowym udziale w nieruchomości, której właścicielką jest jego żyjąca mama - wyjaśniała wówczas Emilia Wierzbicki rzeczniczka sztabu.
Ujawnienie oświadczenia majątkowego Karola Nawrockiego nie obyło się bez kontrowersji. Politycy opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, domagali się pełnej transparentności po tym, jak w debacie telewizyjnej prezydent zadeklarował, że posiada tylko jedno mieszkanie. Sytuację zaogniła publikacja Onetu, według której Nawrocki miał przejąć kawalerkę od Jerzego Ż. w zamian za opiekę. W odpowiedzi na te zarzuty, jeszcze w trakcie kampanii, prezydent poinformował o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezesa Sądu Najwyższego. Informacje te są zastrzeżone, chyba że sam prezydent wyrazi zgodę na ich ujawnienie.