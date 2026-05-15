Dwa mieszkania, kilkaset tysięcy złotych oszczędności, kredyt hipoteczny i dochody z programu Rodzina 800 plus – takim majątkiem dysponuje Karol Nawrocki. Sąd Najwyższy opublikował na swojej stronie oświadczenie majątkowe prezydenta Polski. Co dokładnie znalazło się w dokumencie?

Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego.

Wynika z niego, że posiada on dwa mieszkania, kilkaset tysięcy złotych oszczędności, a także kredyt hipoteczny.

Oprócz tego w zeszłym roku był on beneficjentem Programu Rodzina 800 plus.

W oświadczeniu majątkowym prezydent zadeklarował, że jest właścicielem mieszkania spółdzielczego własnościowego o powierzchni 57 metrów kwadratowych oraz współwłaścicielem mieszkania własnościowego o powierzchni 58 metrów kwadratowych, w którym posiada 50-procentowy udział.

To nie wszystko - Karol Nawrocki zgromadził również oszczędności w wysokości 339 tysięcy złotych. Na liście zobowiązań znalazł się kredyt hipoteczny, którego do spłaty pozostało mu 197 783,23 zł.

Prezydent nie posiada żadnych papierów wartościowych ani środków zgromadzonych w obcej walucie. W ubiegłym roku Karol Nawrocki był beneficjentem Programu Rodzina 800 plus, z którego uzyskał dochód w wysokości 19,2 tysiąca złotych.

Majątek prezydenta na przestrzeni lat

To nie pierwsze oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego, które trafia do opinii publicznej. Poprzedni dokument złożył tuż po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta, w sierpniu 2025 roku. Wówczas deklarował posiadanie 130 tysięcy złotych oszczędności, dwóch mieszkań oraz kredytu hipotecznego na kwotę niemal 200 tysięcy złotych. Wtedy także informował o dochodach z programu 800 plus.

W maju 2025 roku, podczas kampanii prezydenckiej, również opublikowano oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2021 roku, kiedy pełnił funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wówczas w jego posiadaniu były dwa mieszkania w Gdańsku - jedno należące do niego i żony, drugie jako współwłasność z siostrą - oraz kawalerka o powierzchni około 30 metrów kwadratowych.

Za poradą prawników, dla ostrożności i zachowania pełnej transparentności, w oświadczeniach majątkowych (Nawrocki) umieszczał także informację o zapisanym w testamencie 50-procentowym udziale w nieruchomości, której właścicielką jest jego żyjąca mama - wyjaśniała wówczas Emilia Wierzbicki rzeczniczka sztabu.

Kontrowersje wokół majątku

Ujawnienie oświadczenia majątkowego Karola Nawrockiego nie obyło się bez kontrowersji. Politycy opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, domagali się pełnej transparentności po tym, jak w debacie telewizyjnej prezydent zadeklarował, że posiada tylko jedno mieszkanie. Sytuację zaogniła publikacja Onetu, według której Nawrocki miał przejąć kawalerkę od Jerzego Ż. w zamian za opiekę. W odpowiedzi na te zarzuty, jeszcze w trakcie kampanii, prezydent poinformował o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie majątkowe głowy państwa trafia do I prezesa Sądu Najwyższego. Informacje te są zastrzeżone, chyba że sam prezydent wyrazi zgodę na ich ujawnienie.