Donald Tusk może mieć powody do zadowolenia, ale na świętowanie jeszcze za wcześnie. Najnowszy sondaż partyjny IBRiS dla "Rzeczpospolitej" pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie, a Lewica notuje wzrost poparcia. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość nie odnotowało oczekiwanego "efektu Czarnka", a na prawicy trwa walka o wyborców.

Donald Tusk / Paweł Wodzyński / East News

Koalicja Obywatelska liderem sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" z wynikiem 32 proc. poparcia.

Prawo i Sprawiedliwość na drugim miejscu - 23,2 proc. poparcia.

Do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań, poza parlamentem znalazłyby się PSL (4,4 proc.) i Polska 2050 (0,5 proc.).

Pięć ugrupowań w Sejmie, KO liderem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań. Na czele pozostaje Koalicja Obywatelska z poparciem 32 proc. respondentów - to minimalny spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 23,2 proc. badanych, co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.). Do Sejmu dostałyby się także Lewica (8,7 proc., wzrost o 1 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (7,9 proc., wzrost o 0,4 pkt proc.).

KO i Lewica mogą rządzić samodzielnie

Najważniejszy wniosek z badania? Koalicja Obywatelska i Lewica mogłyby samodzielnie stworzyć większość w Sejmie. Według wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego te dwa ugrupowania mogłyby liczyć na 232 mandaty. To nieznaczna, ale wystarczająca przewaga, by utrzymać władzę bez konieczności szukania dodatkowych koalicjantów.

Warto jednak zauważyć, że PSL oraz Polska 2050 znalazłyby się poza parlamentem. Ludowcy balansują na granicy progu wyborczego (4,4 proc.), a Polska 2050 notuje poparcie na poziomie zaledwie 0,5 proc. - to wynik w granicach błędu statystycznego.

Prawica bez przełomu, Konfederacje trzymają się mocno

Na prawicy nie widać przełomowych zmian. Mimo ogłoszenia, że Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera, ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego nie odnotowało wzrostu poparcia. Co więcej, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej utrzymują stabilne wyniki, a PiS nie przejmuje ich wyborców.

Badanie IBRiS przeprowadzono na grupie 1068 respondentów.