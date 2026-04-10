Najwcześniej o godz. 12 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego stawią się sędziowie, którzy wczoraj złożyli ślubowania w Sejmie. Cała szóstka ma przyjechać razem - nieoficjalnie ustalili dziennikarze RMF FM. Tymczasem, jak przekonał się reporter RMF FM Michał Radkowski, wbrew wczorajszym zapowiedziom prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, biblioteka Trybunału nie jest dostępna dla każdego obywatela.
Jak każdy z obywateli Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo przychodzić do TK, spotykać się w bibliotece, składać różnego rodzaju pisma na biurze podawczym - mówił wczoraj o czwórce sędziów TK prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski próbował dziś wejść do biblioteki w budynku przy Alei Szucha w Warszawie.
Czytelnia teoretycznie czynna jest dla osób z zewnątrz od godz. 9. Gdy Michał Radkowski zadzwonił kilka minut później, najpierw usłyszał, żeby chwilę poczekał. Potem dowiedział się, że nie może wejść i musi się wcześniej umówić, bo jest tyle osób.
Jak relacjonował Michał Radkowski, przed godz. 9 do biblioteki nikt nie wchodził. Okazuje się, że zapisać się też nie da, bo telefonu nikt nie odbiera. A dziś nagle pojawiła się informacja na stronie Trybunału, że dla osób z zewnątrz biblioteka jest nieczynna do odwołania.
Wczoraj sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie podczas krótkiej, 10-minutowej uroczystości w Sejmie. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent Karol Nawrocki, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska. Następnie w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta, a po złożeniu dokumentów w Kancelarii Prezydenta wszyscy udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski mówił potem na konferencji prasowej, że spotkał się "z dwoma sędziami Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK". Jak przekazał, potem rozmawiał z dwójką sędziów, którzy złożyli ślubowania wobec prezydenta. Muszę z satysfakcją poinformować, że sędziowie objęli stanowiska sędziów, zostały im przydzielone sprawy, jutro otrzymają sprawy, głównie skargi konstytucyjne - tak, aby mogli zająć się rozpoznawaniem tych najważniejszych dla Polaków spraw - powiedział Święczkowski. Dodał, że sędziowie ci już zapoznali się ze swoimi gabinetami.
Z pozostałą czwórką osób wybranych spotkałem się z każdą indywidualnie. Każdemu z nich przekazałem, że niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego TK, albowiem nie zostałem poinformowany przez prezydenta, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby, a takie ustalenie muszę mieć, aby uznać, że ktoś nawiązał stosunek służbowy sędziego TK - powiedział Święczkowski.
Dlatego - jak przekazał - nie może uznać czwartkowego "wydarzenia w Sejmie" za złożenie ślubowania wobec prezydenta, chyba że prezydent poinformuje go, iż "takie spotkanie w Sejmie on uzna za złożenie ślubowania wobec niego".
W związku z tym - jak mówił Święczkowski - nie jest w stanie przydzielić tym czterem osobom spraw czy wyznaczyć gabinetów.