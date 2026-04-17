​Do Prokuratora Generalnego trafiło zawiadomienie o możliwym popełnieniu przestępstwa ws. odmowy dopuszczenia do pracy czwórki sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Bogdana Święczkowskiego. Autorami wniosku jest dwoje nowych sędziów Trybunału zaprzysiężonych przez prezydenta - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory.

Sprawą zajmie się Prokuratura Krajowa, która ma ocenić zasadność zarzutów dotyczących statusu i dopuszczenia sędziów do pełnienia obowiązków.

Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zarzucają prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Bogdanowi Święczkowskiemu przekroczenie uprawnień.

W piątkowym komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak wskazała, że zawiadomienie dotyczy "podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2026 r.: Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego".

Jak podała Adamiak, zawiadomienie zostało złożone do Prokuratora Generalnego w ten czwartek. Prawnokarnej oceny wskazanych w zawiadomieniu okoliczności dokonać ma natomiast powołany w PK zespół prokuratorów ds. "zapobiegania negatywnym skutkom orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r.".

W skierowanym zawiadomieniu wskazano, że do naruszenia doszło poprzez m.in. "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzieleniu im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".



Święczkowski: Ślubowanie tylko wobec prezydenta

Dyskusja wokół statusu czterech sędziów TK, którzy zostali prawidłowo wybrani przez Sejm, lecz nie zostali dopuszczeni do pełnienia obowiązków, cały czas trwa. Bogdan Święczkowski swoją decyzję tłumaczy tym, że zgodnie z obowiązującą ustawą o statusie sędziów TK stosunek służbowy sędziego nawiązuje się dopiero po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP.

Według prezesa TK brak ślubowania uniemożliwia nowo wybranym sędziom objęcie stanowisk bez względu na okoliczności ich wyboru przez Sejm. Święczkowski podkreśla, że to Prezydent RP jest jedynym organem, który może potwierdzić skuteczność złożenia ślubowania, a tym samym nawiązanie stosunku służbowego sędziego Trybunału.

Święczkowski: Sądy nie mogą rozstrzygać

W odpowiedzi na sugestie, by o statusie nowych sędziów TK rozstrzygał sąd pracy, prezes Trybunału stanowczo stwierdza, że sądy powszechne nie mają w tej sprawie żadnych kompetencji.

Sądy powszechne nie mogą w żadnym zakresie rozstrzygać o ważności ślubowania sędziego TK, a tym samym o istnieniu stosunku służbowego. Nie mają takiej kognicji. Ewentualny pozew musiałby zostać oddalony - zaznaczył Święczkowski w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Jego zdaniem jakiekolwiek próby sądowego rozstrzygania kwestii ślubowania sędziów TK są z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ nie przewiduje tego ani Konstytucja, ani obowiązujące ustawy. W wywiadzie pojawiło się również pytanie o możliwość tzw. "resetu" Trybunału Konstytucyjnego, czyli wyzerowania składu i wyboru wszystkich sędziów od nowa. Prezes Święczkowski podkreślił, że taka operacja byłaby możliwa wyłącznie po istotnej zmianie Konstytucji. Obecnie, zgodnie z jej zapisami, sędziowie TK są nieusuwalni, a Trybunał ma obowiązek realizować swoje konstytucyjne zadania.

