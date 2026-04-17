Sceny niczym z filmu sensacyjnego rozegrały się wczoraj we włoskim Neapolu. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do jednego z banków. Przetrzymywali 25 osób jako zakładników. Po kilku godzinach uciekli tunelami kanalizacji. Policja wciąż poszukuje sprawców.
Lokalne media podały, że negocjacje policji z rabusiami trwały około dwóch godzin. Członkowie oddziałów specjalnych uzbrojonej policji karabinierów zostali pilnie sprowadzeni z Toskanii. Po dwóch godzinach szturmem wdarli się do banku.
Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak strażacy wybijają okna taranami i pomagają ludziom wydostać się przez okno. Część osób była wstrząśnięta, płakała. Sześciu zakładnikom, którzy byli w szoku, udzielono pomocy medycznej.