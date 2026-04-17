Podczas napadu nikomu nic się nie stało

Jeden z zakładników powiedział później lokalnemu serwisowi informacyjnemu Fanpage.it, że rabusie zamknęli ich w pokoju i choć byli uzbrojeni, "nie użyli przemocy".

Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. "Dzięki szybkiej reakcji wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni krótko po godzinie 13:30 bez poważnych obrażeń" - poinformował w oświadczeniu przedstawiciel władz regionalnych Michele di Bari.

Rabusie uciekli - wszystko wskazuje na to, że przez tunele kanalizacji - donosiły lokalne media.

Późniejsze nagranie wideo pokazało, jak kilku karabinierów i strażaków zagląda do pobliskiej studzienki kanalizacyjnej.

Portal Fanpage.it poinformował, że na razie nie wiadomo, czy złodzieje coś skradli. Niewykluczone, że obrabowali prywatne sejfy.