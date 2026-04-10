​Sędzia Krystian Markiewicz, jeden z nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego poinformował, że grupa sędziów, którzy dzień wcześniej złożyli ślubowanie, wystosowała oficjalne pismo do prezesa TK z żądaniem umożliwienia im wykonywania obowiązków.

Sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawiło się do pracy w siedzibie TK.

Prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwóch z nich w Pałacu Prezydenckim, pozostali złożyli ślubowanie w Sejmie.

Cała szóstka skierowała pismo do prezesa TK z żądaniem umożliwienia wykonywania obowiązków sędziego.

W czwartek, 9 kwietnia, w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość ślubowania sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wśród nich znaleźli się Dariusz Szostek, Magdalena Bentkowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dwoje z nich - Szostek i Bentkowska - już wcześniej złożyło ślubowanie przed prezydentem Karolem Nawrockim. Pozostali czterej sędziowie dopełnili tej formalności podczas czwartkowej uroczystości.

Warunki pracy tylko dla wybranych

W piątek cała szóstka pojawiła się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Jak relacjonował sędzia Krystian Markiewicz, wszyscy zostali wpuszczeni do budynku i zapewniono im godne warunki pobytu. Jednak tylko dwójka sędziów, którzy ślubowali w Pałacu Prezydenckim, otrzymała własne gabinety i realną możliwość rozpoczęcia pracy. Pozostali, mimo formalnego złożenia ślubowania, nie mogą w pełni wykonywać swoich obowiązków.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację nowi sędziowie skierowali do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oficjalne pismo. Domagają się w nim umożliwienia wszystkim sześciu sędziom wykonywania obowiązków, przydzielenia spraw oraz stworzenia odpowiednich warunków pracy. Do wniosku dołączono pełną dokumentację: podpisany akt ślubowania, dowód jego złożenia wobec prezydenta oraz protokół z czwartkowego ślubowania.

Wnosimy o to, żeby pan prezes TK zrealizował obowiązek, który wynika z ustawy, zgodnie z którą prezes TK przydziela nowym sędziom sprawy i stwarza im warunki umożliwiające wykonywanie obowiązków sędziego - powiedział Markiewicz.