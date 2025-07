Ostre spięcie pomiędzy Sławomirem Mentzenem i Przemysławem Czarnkiem. "Prezes PiS Jarosław Kaczyński to polityczny gangster" - powiedział jeden z liderów Konfederacji. "Drogi Panie Pośle Mentzen, oszalał Pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez Pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi" - odpowiedział Czarnek. Swoje dołożyli też inni politycy: Radosław Fogiel i Konrad Berkowicz.

Sławomir Mentzen i Przemysław Czarnek / WOJTEK RADWANSKI/AFP / Piotr Molecki / East News

W ubiegły piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił "Deklarację polską", zawierającą 10 postulatów PiS, dotyczących polityki gospodarczej, zagranicznej czy społecznej. Wśród postulatów znalazł się sprzeciw wobec centralizacji UE, nielegalnej imigracji, Zielonego Ładu oraz postulat obniżenia cen mieszkań. W pierwszym punkcie dokumentu znajduje się postulat "NIE dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi".

Mentzen: Kaczyński to polityczny gangster

Mentzen w środę na prowadzonym przez siebie kanale na YouTube opublikował film, w którym skomentował postulaty "Deklaracji Polskiej", jak również działanie prezesa PiS.

W tym punkcie chodziło tylko o to, żeby spróbować zbliżyć mnie do PO, próbować przekonać ludzi, że ja teraz zamierzam działać z Tuskiem, czego oczywiście nie zamierzam robić - powiedział Mentzen.

Jak zauważył, określenie "ludzie z sił politycznych Tuska" jest zbyt szerokie, a on sam nie zamierza podpisywać dokumentu, którego zobowiązań nie zamierza dotrzymać i który w przyszłości "zwiąże mu ręce". Mentzen odniósł się również do koalicji z PiS.

Kaczyński do tej pory zniszczył i nie tylko politycznie, ale również fizycznie, psychicznie każdego poprzedniego swojego koalicjanta. To jest polityczny gangster - ocenił polityk Konfederacji.

Pamiętacie jego poprzednich koalicjantów? Co się stało z Lepperem? Najpierw stracił partię, wyleciał z polityki, a następnie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Giertych stracił partię, stracił poparcie, wyleciał z polityki i zwariował. Gowin stracił partię, stracił poparcie, załamał się psychicznie, skończył w jakimś wariatkowie, nie ma go. Ziobro stracił partię, stracił poparcie, stracił zdrowie - wyliczał Mentzen.

Czarnek do Mentzena: Oszalał Pan?

W reakcji na słowa Mentzena wiceprezes PiS Przemysław Czarnek w środę opublikował wpis na platformie X.

"Drogi Panie Pośle Mentzen, oszalał Pan? Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez Pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi" - podkreślił Czarnek.

"Być może jak Pan ochłonie, to dojdzie Pan do wniosku, że warto przeprosić, tak z ludzkich choćby powodów. A tymczasem proszę wykreślić mnie z listy gości tzw. piwa z Mentzenem. Po takich Pana wypowiedziach po prostu jest to niemożliwe. Kto wie? Może tego właśnie Pan chciał?" - napisał wiceprezes PiS.

Fogiel: Mam wrażenie, że Sławomirowi Mentzenowi coś odjechało

Wypowiedź Mentzena skrytykował też inny poseł PiS, Radosław Fogiel. Nie chciałbym wchodzić w tego typu estetykę, bo wtedy musiałbym powiedzieć, że Sławomir Mentzen to polityczny dzieciak, bo tak się trochę zachowuje, jak rozwydrzony bachor - powiedział Fogiel na antenie Polsat News.

Mam wrażenie, że chyba jego otoczeniu i samemu Sławomirowi Mentzenowi coś odjechało, peron odjechał - dodał.

Berkowicz: Uspokójcie swoje ujadające ratlerki

Na wypowiedzi Budy i Fogla zareagował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. "Fogiel mówi, że Sławomir Mentzen zachowuje się jak rozwydrzony bachor. Buda pyta, czy był trzeźwy. A rację ma Rafał Ziemkiewicz. PiS, jak na rozkaz, zamiast walczyć z Tuskiem, atakuje Konfederację. Tak samo jak w poprzedniej kadencji, przez co znów rządzi KO. Uspokójcie swoje ujadające ratlerki. Tu chodzi o Polskę, a nie o Wasz partyjniacki interes!" - napisał poseł Konfederacji na X.

W swoim komentarzu Berkowicz nawiązał do wpisu dziennikarza Rafała Ziemkiewicza na X: "Przykro to stwierdzić, ale ‘magis amica veritas’: choć Kaczyński jest starszy od Mentzena i Bosaka, na ten moment to on wykazuje się brakiem politycznej dojrzałości". "Wyraża się to w postawie: partia, nie Patria. Próby propagandowego stawiania Konfederacji pod ścianą i jej dyskredytowania wynikają z wiary, że PiS może jeszcze wrócić do poparcia >40 proc. i samodzielnej większości rządowej. Głupiej wiary" - wskazał dziennikarz.

Mentzen: Nie należę do mafii, nie należę do sekty

Wpis na X zamieścił także Mentzen, gdzie odniósł się do reakcji wywołanych przez jego słowa. "Gdy krytykuję Tuska, słyszę, że to dlatego, że jestem dogadany z PiS. Gdy krytykuję Kaczyńskiego, okazuje się, że chcę dogadać się z Tuskiem. A ja nie chcę być zależny od żadnego z nich. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto" - przekazał Mentzen.

"Chcę, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło, żeby po tylu latach rządów PiS i PO wreszcie doszło do prawdziwej zmiany, żeby wreszcie skończył się ten chory układ dwóch 70-latków, którzy wzajemną nienawiścią, ze szkodą dla Polski, napędzają sobie od 20 lat wyborców. Ten układ się powoli kończy i zrobię wszystko, żeby go jak najszybciej dobić!" - zaznaczył we wpisie.