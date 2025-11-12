​Policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi za odpalenie racy podczas wczorajszego marszu środowisk narodowych w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Podczas wydarzenia obowiązywał zakaz używania środków pirotechnicznych.

Sławomir Mentzen przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości / Radek Pietruszka / PAP

We wtorek przed godz. 15:00, po odśpiewaniu hymnu państwowego, z ronda Dmowskiego w kierunku błoni PGE Narodowego wyruszył Marsz Niepodległości. Uczestnicy nieśli biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski; mieli przypięte kotyliony, ubrani byli w czapki i szaliki w barwach narodowych.

Na czele marszu znajdował się duży baner z hasłem tegorocznego marszu "Jeden naród, silna Polska". W tłumie pojawiły się banery z hasłami antyrządowymi, m.in. "Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina!". Były też wulgarne hasła pod adresem premiera. Pomimo zakazu odpalane były race i świece dymne.

Sławomir Mentzen z odpaloną racą

W Marszu Niepodległości wziął udział m.in. poseł Konfederacji Sławomir Mentzen, który również odpalił racę. Z tego powodu - jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada - policja przygotowuje wniosek o uchylenie politykowi immunitetu. Nie jest wykluczone, że stosowny wniosek trafi do Sejmu w ciągu kilkunastu dni.

Stołeczni policjanci zbierają teraz dowody, które mają umieścić w dokumentacji. Wśród nich jest zdjęcie polityka, które sam opublikował w mediach społecznościowych - widać na nim, jak trzyma płonącą racę.