Mówienie o armii federalnej jest niecelowe, bo nierealistyczne, nie dojdzie do połączenia armii narodowych. Natomiast moglibyśmy stworzyć coś, co ja nazywam legionem europejskim - powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef MSZ Radosław Sikorski / Wiktor Dąbkowski / PAP

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski uznał pomysł armii federalnej UE za nierealistyczny.

Zaproponował utworzenie "legionu europejskiego" - na początek oddziału w sile brygady.

Legion miałby być finansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Sikorski: Armia federalna nierealistyczna

Radosław Sikorski, który wziął udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli, był pytany przez dziennikarzy o pomysł utworzenia armii europejskiej.

Mówienie o armii federalnej jest niecelowe, bo nierealistyczne, bo nie dojdzie do połączenia armii narodowych. Natomiast moglibyśmy stworzyć coś, co ja nazywam legionem europejskim, czyli na początek (...) oddział w sile brygady, do którego mogliby się zapisywać obywatele państw członkowskich, a może i kandydujących (do UE - red.) - powiedział. Według niego taki legion byłby finansowany z budżetu europejskiego.

To nie byłaby siła, która byłaby zdolna odstraszyć (przywódcę Rosji Władimira) Putina, ale są takie niższej rangi niebezpieczeństwa, jak w północnej Afryce czy na Bałkanach, w których powinniśmy mieć zdolność do wspólnego działania - zaznaczył szef MSZ.

Jak ocenił, "pogarszająca się koniunktura międzynarodowa w dziedzinie bezpieczeństwa wokół Europy czyni ten pomysł jeszcze bardziej naglący niż kiedykolwiek wcześniej".



Objąć sankcjami rafinerie przerabiające rosyjską ropę

Sikorski powiedział w Brukseli, że podczas posiedzenia unijnych ministrów będzie podnosił kwestię obłożenia sankcjami także rafinerii, które przerabiają rosyjską ropę.

Miałby to być element 20. pakietu sankcji na Rosję za jej inwazję na Ukrainę; prace nad pakietem trwają i będą omawiane w czwartek przez unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Sikorski ocenił, że nałożenie sankcji na rafinerie byłoby dobrym dopełnienie sankcji, które zostały nałożone przez UE na tzw. flotę cieni, czyli tankowce potajemnie transportujące rosyjską ropę.

Szef MSZ zauważył, że jak dotąd Europa okazała się być niezdolna do skutecznego hamowania "floty złomu". Dopiero interwencja amerykańska uratowała sytuację - powiedział minister, odnosząc się do ostatnich przypadków przechwytywania tankowców floty cieni przez amerykańskie siły.