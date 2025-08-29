W czwartek w ramach szerszych konsultacji przed wizytą Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, polski prezydent rozmawiał w formie wideokonferencji z Wołodymyrem Zełenskim i innymi europejskimi liderami. Ukraiński przywódca przekazał również kondolencje po katastrofie myśliwca F-16 w Radomiu, w której zginął polski pilot.
W czwartek prezydent Polski Karol Nawrocki zaprosił do Belwederu przywódców Litwy, Estonii, Łotwy oraz premier Danii. W drugiej części spotkania, w formie wideokonferencji, do rozmów dołączył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Spotkanie miało na celu zsynchronizowanie stanowisk przed wizytą Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, zaplanowaną na 3 września.
"Dziękuję Karolowi Nawrockiemu za przeprowadzenie ważnego spotkania. Była to cenna okazja do zsynchronizowania naszych stanowisk przed dużymi wydarzeniami dyplomatycznymi. Niezwykle ważne jest, że utrzymujemy stałą koordynację, pracując ramię w ramię, aby wspólne europejskie stanowisko zostało wyraźnie usłyszane w Waszyngtonie" - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.