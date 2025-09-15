W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi. Tematem rozmów były kwestie dwustronne, bezpieczeństwo w Europie Środkowej oraz współpraca gospodarcza, w tym wznowienie eksportu polskiego drobiu do Chin.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem dyplomacji Chin / Wojciech Olkusnik/East News / East News

O poniedziałkowym spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z szefem chińskiej dyplomacji poinformowała Kancelaria Prezydenta na platformie X, publikując wspólne zdjęcie obu polityków. Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, rozmowa trwała 40 minut i dotyczyła zarówno współpracy gospodarczej, jak i kwestii bezpieczeństwa w regionie.

Marcin Przydacz podkreślił, że oprócz tematów gospodarczych, rozmowy dotyczyły także sytuacji międzynarodowej, w tym ostatnich prowokacji rosyjskich. Rozmowa dotyczyła nie tylko spraw dwustronnych, w tym gospodarczych, ale także sytuacji międzynarodowej. Sytuacji wokół rosyjskiej prowokacji dronowej, jakiej byliśmy świadkami 10 września, ale także sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej w kontekście Białorusi, w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej wobec Ukrainy - relacjonował Przydacz.

Wznowienie eksportu polskiego drobiu do Chin

Wcześniej z chińskim ministrem spotkał się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Po rozmowach rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował o podpisaniu porozumienia dotyczącego regionalizacji eksportu polskiego drobiu do Chin. Mamy nadzieję, że za miesiąc eksport ruszy ponownie - przekazał Wroński.

Podczas spotkania Polska zwróciła uwagę chińskim partnerom na destrukcyjne działania Rosji. Mamy nadzieję, że te działania wobec Moskwy i Mińska znajdą swoje przeciwdziałania również ze strony chińskiej - dodał rzecznik MSZ.

W trakcie wizyty padło także zaproszenie dla ministra Radosława Sikorskiego do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej, które zostało przyjęte.

Szef MSZ Chin Wang Yi podczas swojej europejskiej podróży odwiedza trzy kraje: Austrię, Słowenię oraz Polskę.

Prezydent Karol Nawrocki odleciał natomiast do Berlina, gdzie we wtorek weźmie udział w spotkaniu z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.