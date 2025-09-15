W toruńskim kinie, mieszczącym się w jednej z galerii handlowych, runął na ziemię podwieszany sufit. Do zdarzenia doszło tuż obok kas.

Chwile grozy przeżyli klienci jednej z galerii handlowych w Toruniu.

W kinie znajdującym się na terenie obiektu zawalił się podwieszany sufit. Do zdarzenia doszło tuż przy kasach.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Jak przekazała nam młodsza brygadier Aleksandra Starowicz z toruńskiej straży pożarnej, sytuacja została szybko opanowana.

Klienci i pracownicy opuścili galerię jeszcze przed przyjazdem strażaków

Uruchomiły się systemy przeciwpożarowe, na miejsce zostały wysłane cztery zastępy straży pożarnej- mówiła.

Na miejscu pracują służby, które ustalają przyczyny zawalenia się sufitu. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tej niebezpiecznej sytuacji.

