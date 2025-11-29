​42,8 proc. Polaków nie oczekuje nowej partii, która zmieni scenę polityczną przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia (32,1 proc.) - wynika z sondażu dla portalu onet.pl.

Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, fot. Anita Walczewska/EastNews / Wojtek Jargiło / PAP

W opublikowanym w sobotę sondażu zadano jedno pytanie: "Czy liczy Pani/Pan na pojawienie się nowej partii, która zmieni układ sił na scenie politycznej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.?".

Prawie co trzeci ankietowany (32,1 proc.) oczekuje zmiany na scenie politycznej. Dla tej grupy obecne ugrupowania nie spełniają oczekiwań, a nowa siła mogłaby wprowadzić nową jakość i świeże pomysły.

Z drugiej strony największa grupa w badaniu (42,8 proc.) stawia na stabilizację i nie oczekuje na nową partię.

Z kolei jedna czwarta badanych (25,1 proc.) nie potrafi ocenić, czy nowa partia jest potrzebna. Ich niezdecydowanie może wynikać z braku wiary w realną zmianę lub przekonania, że w polskiej polityce "wszyscy są tacy sami".

SW Research przeprowadził sondaż dla portalu w postaci 844 ankiet z ogólnopolską kwotową próbą dorosłych reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania 25 i 26 listopada metodą wywiadów internetowych (CAWI).