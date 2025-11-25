W listopadzie 50 proc. badanych dobrze oceniło działalność prezydenta Karola Nawrockiego, ale odsetek tych, którzy oceniają go źle, wzrósł od października - wynika z sondażu. Prezydent osiągnął za to rekordowy wynik zaufania w ostatnim sondażu IBRiS.

Karol Nawrocki w otoczeniu swoich zwolenników. / Shutterstock

W najnowszym sondażu CBOS 50 proc. respondentów dobrze oceniło pracę Karola Nawrockiego (spadek o 1 pkt proc.). Negatywną opinię na ten temat wyraziło 33 proc. badanych - to wzrost o 7 pkt proc. względem badania z października. 17 proc. nie miało zdania w tej sprawie (spadek o 6 pkt proc.).

Ocena Sejmu i Senatu

36 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do sondażu sprzed miesiąca) wyraziło dobrą opinię na temat prac Sejmu. Negatywnie pracę posłów oceniło 50 proc. (spadek o 2 pkt proc.). 14 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie.

Z kolei prace Senatu pozytywnie oceniło 38 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), negatywnie - 37 proc. (spadek o 2 pkt proc.). 25 proc. respondentów nie miało zdania.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 6 do 17 listopada na próbie liczącej 992 osób.

Nawrocki z rekordowym wynikiem zaufania

We wtorek opublikowano także wyniki sondażu IBRiS dla Onetu, w którym zbadano społeczne poparcie poszczególnych polityków.

I tak, prezydent Nawrocki z wynikiem 51,8 proc. osiągnął swój nowy rekordowy wynik.

Jak zauważył portal, oznacza to wzrost zaufania do prezydenta o 4,9 pkt proc. w porównaniu z październikowym pomiarem. Wśród respondentów brak zaufania do Nawrockiego zadeklarowało 41,9 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Cieszy się on zaufaniem 40,3 proc. badanych. Brak zaufania do szefa MSZ wyraziło 49,8 proc. ankietowanych.

Na trzecim miejscu uplasował się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem wśród 39,6 proc. badanych. Brak zaufania do polityka zadeklarowało 47 proc. respondentów.

Czwarte miejsce zajął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał portal, zaufanie do ministra obrony narodowej wyraziło 37,7 proc. ankietowanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.