Konkurs na proboszcza - w archidiecezji lubelskiej wprowadzono nowatorski sposób wyboru proboszczów. Kandydaci muszą wykazać się minimum 15-letnim doświadczeniem i przedstawić własną wizję prowadzenia parafii.

W archidiecezji lubelskiej rozpoczęła się rewolucja w sposobie powoływania proboszczów. Kuria ogłosiła konkursy na objęcie 16 parafii, w tym tak znaczących jak parafia św. Agnieszki w Lublinie, Świętego Ducha w Chełmie czy Przemienienia Pańskiego w Firleju. Kandydaci na proboszczów muszą posiadać co najmniej 15-letni staż kapłański oraz przedstawić autorską wizję prowadzenia wspólnoty parafialnej.

Zmiana ta jest efektem ustaleń zakończonego jesienią 2025 roku III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Nowe rozwiązanie ma zwiększyć przejrzystość procesu wyboru oraz lepiej dopasować duszpasterzy do potrzeb konkretnych parafii. To unikatowy w skali kraju model, który może stać się inspiracją dla innych diecezji w Polsce.

Proces rekrutacji jest przejrzysty i oparty na jasno określonych zasadach. Kandydat może zgłosić się do jednej lub kilku parafii, a także zaznaczyć gotowość przyjęcia placówki wskazanej przez arcybiskupa. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja.

W specjalnym komunikacie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL, zachęca do udziału w konkursach. "Posługa proboszcza wymaga szczególnej odpowiedzialności pasterskiej za Lud Boży, doświadczenia oraz gotowości do podejmowania nowych wyzwań duszpasterskich" - podkreśla abp Budzik.

Głos parafian i oczekiwania wiernych

Nowa procedura wzbudza zainteresowanie wśród mieszkańców regionu. Wierni mają różne opinie na temat takiego rozwiązania.

"Nie jestem do tego przekonany, ale może kropla drąży skałę. Może coś z tego będzie? Zobaczymy" - mówi jeden z mieszkańców Lublina w rozmowie z reporterem RMF FM. Inni zwracają uwagę na cechy, jakie powinien posiadać idealny proboszcz: "To zależy, czy jest aktywny, czy zna społeczeństwo, czy kontaktuje się z ludźmi, czy miód przyciąga do siebie".

Wśród oczekiwań pojawiają się także sugestie, że proboszcz powinien być otwarty, kontaktowy, umieć przemawiać i przyciągać ludzi do kościoła.