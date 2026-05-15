Zwabili 18-latka do lasku pod pretekstem odebrania prezentu urodzinowego, pobili go i okradli, a wszystko nagrali telefonem. 18-letnich podejrzanych o rozbój na rówieśniku - dziewczynę i chłopaka - zatrzymała gliwicka policja. Grozi im do 15 lat więzienia.

O ujęciu nastolatków poinformowała w piątek Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Jak opisali funkcjonariusze, ofiara rozboju została wywabiona przez koleżankę i kolegę z mieszkania pod pretekstem odebrania prezentu urodzinowego.

"Jak ustalili śledczy, po wyjściu z domu 18-latek spotkał się ze swoimi rówieśnikami, a następnie wspólnie poszli do pobliskiego lasu. Tam młody mężczyzna był poniżany i zmuszany do wykonywania upokarzających zachowań. Kiedy odmówił zrealizowania jednego z nich, został kilkakrotnie uderzony oraz kopnięty przez napastników" – podaje gliwicka policja.

Sprawcy zabrali pokrzywdzonemu e-papierosa i zażądali od niego pieniędzy. Całe zajście nagrali telefonem komórkowym i grozili 18-latkowi upublicznieniem nagrania oraz rozesłaniem go jego znajomym. Zatrzymani przez kryminalnych podejrzani usłyszeli zarzuty rozboju, za co może grozić kara do 15 lat więzienia. Po przesłuchaniu trafili pod dozór policji.

