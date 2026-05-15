"Wojska amerykańskie w Polsce są i będą" – zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o trwające zamieszanie wokół obecności wojskowej USA nad Wisłą. Nasz gość wskazał, że dla Polski obowiązujące jest m.in. zapewnienie, które otrzymał prezydent Nawrocki, iż reorganizacja amerykańskiej obecności wojskowej w Europie nie obejmie naszego kraju. Zapewnienie to pojawiło się jednak jeszcze przed najnowszymi doniesieniami o redukcji. "Nie ma żadnych planów rekonstrukcji rządu" – powiedział rzecznik.

W USA trwają prace nad reorganizacją obecności wojsk amerykańskich w Europie - tłumaczył na antenie RMF FM rzecznik rządu Adam Szłapka.

Gość Tomasza Terlikowskiego wskazał, że dla Polski obowiązujące w tej sprawie jest zapewnienie, które prezydent Nawrocki otrzymał niedawno od prezydenta Trumpa, iż zmiany nie obejmą Polski. Bliźniacze słowa w rozmowie z MON-em miał powiedzieć dowódca Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie generał Alexus Grynkewich.

W tej sprawie nie powinno być sporu między instytucjami w Polsce. Chcemy wojsk amerykańskich w Polsce - mówił Szłapka.

Ziobro w USA

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Amerykanie pomogli w ucieczce Zbigniewa Ziobry - mówił w czwartek na antenie naszego radia internetowego politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Roman Kuźniar.

Nie będę spekulował - powiedział pytany o tę kwestię Adam Szłapka. Gość RMF FM nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy jest to sygnał władz USA dla Polski. Rozmówca Tomasza Terlikowskiego poinformował, że wystosujemy do Amerykanów odpowiednie noty w tej sprawie. Nie wiem, czy pogorszy to nasze relacje - podsumował.

Rekonstrukcja rządu i odwołanie ministra Żurka

Nie ma żadnych planów rekonstrukcji rządu - powiedział rzecznik gabinetu Donalda Tuska.

Zaprzeczył też informacjom medialnym o planowanej dymisji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Peter Magyar odwiedzi Polskę

Nowy premier Węgier Peter Magyar odwiedzi wkrótce Polskę.

Z premierem Tuskiem spotka się najprawdopodobniej w środę w przyszłym tygodniu - poinformował na naszej antenie rzecznik rządu Adam Szłapka.

Myślę, że spotka się też z panem prezydentem - dodał rzecznik, nie wykluczając, że dojdzie także do spotkania z kard. Grzegorzem Rysiem.

Tomasz Terlikowski pytał, czy w sprawach ukraińskich będziemy mówili z Węgrami "bardziej jednym głosem".

Na pewno będzie lepiej. Poglądy czy retoryka to jest jedno, a to, że Viktor Orban zachowywał się czasem, mówiąc delikatnie, nieracjonalnie z punktu widzenia Europy i pewnie też Węgier, albo działał w interesie jakichś swoich partnerów zewnętrznych, to jest coś zupełnie innego - stwierdził nasz gość.

Już pierwsze decyzje, które rząd Magyara podejmował, raczej pokazują, że tutaj będzie następowała zmiana. Zarówno w kwestiach dotyczących Ukrainy, podejścia do Rosji, jak i w kwestiach dotyczących Europy - podsumował.

Na razie nie ma planów, by nowy węgierski premier miał przemówić do Polaków - usłyszeliśmy w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nowy szef IPN

Nie sądzę - powiedział Adam Szłapka pytany, czy Koalicja Obywatelska poprze kandydaturę dr. Mateusza Szpytmy na stanowisko szefa IPN. Historyka popiera jednak PSL.

Nie wykluczam, że posłowie PSL-u będą próbowali przekonywać posłów Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Zobaczymy - stwierdził Szłapka.

