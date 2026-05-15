Muzyka i rozmowy, nadzieja i wparcie - przed nami jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Black or White w Krakowie. To nie tylko wyjątkowy koncert charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, ale także kolejne już spotkanie z pacjentami i ich rodzinami. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia osób zmagających się z nowotworami neuroendokrynnymi.

Grzegorz Turnau i prof. Anna Sowa-Staszczak / materiały promocyjne

Już po raz dziesiąty w Krakowie odbędzie się Festiwal Black or White - jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które łączy świat muzyki, kabaretu i działań prozdrowotnych. Tegoroczna edycja, zatytułowana "The Best of", to nie tylko przegląd największych przebojów z minionych lat, ale także nowe aranżacje i niespodzianki przygotowane przez najlepszych artystów polskiej sceny.

Wśród wykonawców znaleźli się m.in.

Kabaret Hrabi

Grzegorz Turnau

Andrzej Lampert

Zofia Nowakowska

Monika Urlik

Marcin Januszkiewicz

Wojciech Myrczek

Zespół Wokalny Color Voices

Orkiestra Festiwalowa Of Bow pod dyrekcją Karola Pyki

Organizatorzy zachęcają do przyjścia w "zeberkowych" strojach lub z elementami nawiązującymi do motywu przewodniego festiwalu.

Dlaczego zebra?

Zebra nieprzypadkowo stała się symbolem Festiwalu Black or White. Jej charakterystyczne czarno-białe pasy to nie tylko efektowny motyw graficzny, ale przede wszystkim międzynarodowy znak rozpoznawczy nowotworów neuroendokrynnych.

W świecie medycyny zebra symbolizuje rzadkie choroby - przypomina, że czasem za nietypowymi objawami mogą kryć się mniej oczywiste diagnozy. Tak jak zebra wyróżnia się wśród innych zwierząt, tak i nowotwory neuroendokrynne często wymykają się standardowym schematom rozpoznania.

Spotkanie dla pacjentów i ich bliskich

Festiwal Black or White to nie tylko koncert. Jutro, w sobotę 16 maja, o godz. 9:00 w Auli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, odbędzie się także spotkanie dla pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych.

To już piąta edycja tego wydarzenia, podczas którego specjaliści z zakresu endokrynologii, onkologii i psychologii odpowiedzą na pytania, rozwieją wątpliwości i podzielą się najnowszą wiedzą na temat diagnostyki i leczenia NET. Spotkanie to także okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy.

Jak możesz pomóc?

Festiwal Black or White od początku swojego istnienia ma charakter charytatywny. Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zebrane środki pomogą w poprawie diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Każdy może się włączyć - wystarczy przyjść na koncert, wesprzeć zbiórkę lub przekazać darowiznę.