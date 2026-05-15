Muzyka i rozmowy, nadzieja i wparcie - przed nami jubileuszowa, 10. edycja Festiwalu Black or White w Krakowie. To nie tylko wyjątkowy koncert charytatywny z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, ale także kolejne już spotkanie z pacjentami i ich rodzinami. Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia osób zmagających się z nowotworami neuroendokrynnymi.
Już po raz dziesiąty w Krakowie odbędzie się Festiwal Black or White - jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, które łączy świat muzyki, kabaretu i działań prozdrowotnych. Tegoroczna edycja, zatytułowana "The Best of", to nie tylko przegląd największych przebojów z minionych lat, ale także nowe aranżacje i niespodzianki przygotowane przez najlepszych artystów polskiej sceny.
Wśród wykonawców znaleźli się m.in.
- Kabaret Hrabi
- Grzegorz Turnau
- Andrzej Lampert
- Zofia Nowakowska
- Monika Urlik
- Marcin Januszkiewicz
- Wojciech Myrczek
- Zespół Wokalny Color Voices
- Orkiestra Festiwalowa Of Bow pod dyrekcją Karola Pyki
Organizatorzy zachęcają do przyjścia w "zeberkowych" strojach lub z elementami nawiązującymi do motywu przewodniego festiwalu.
Zebra nieprzypadkowo stała się symbolem Festiwalu Black or White. Jej charakterystyczne czarno-białe pasy to nie tylko efektowny motyw graficzny, ale przede wszystkim międzynarodowy znak rozpoznawczy nowotworów neuroendokrynnych.
W świecie medycyny zebra symbolizuje rzadkie choroby - przypomina, że czasem za nietypowymi objawami mogą kryć się mniej oczywiste diagnozy. Tak jak zebra wyróżnia się wśród innych zwierząt, tak i nowotwory neuroendokrynne często wymykają się standardowym schematom rozpoznania.
Festiwal Black or White to nie tylko koncert. Jutro, w sobotę 16 maja, o godz. 9:00 w Auli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, odbędzie się także spotkanie dla pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych.
To już piąta edycja tego wydarzenia, podczas którego specjaliści z zakresu endokrynologii, onkologii i psychologii odpowiedzą na pytania, rozwieją wątpliwości i podzielą się najnowszą wiedzą na temat diagnostyki i leczenia NET. Spotkanie to także okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy.
Festiwal Black or White od początku swojego istnienia ma charakter charytatywny. Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zebrane środki pomogą w poprawie diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych. Każdy może się włączyć - wystarczy przyjść na koncert, wesprzeć zbiórkę lub przekazać darowiznę.