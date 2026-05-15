Premier Donald Tusk w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Straży Granicznej "Strażnica" w Otwocku, 15 maja 2026 roku / Piotr Nowak / PAP

Premier: Wschodnia granica Polski jest najlepiej strzeżoną granicą UE

Dziś po południu premier Donald Tusk wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim wziął udział w odprawie z funkcjonariuszami straży granicznej w ośrodku w Otwocku. Po niej wygłosił oświadczenie, w którym najpierw poinformował, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku nie odnotowano ani jednej próby nielegalnego przekroczenia naszej wschodniej granicy.



W 2023 roku granicę z Białorusią nielegalnie przekroczyło 12 tysięcy ludzi. Dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko wtedy marzyć. W pierwszym kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy (...). Zainwestowaliśmy prawie 3 miliardy złotych w uszczelnianie wschodniej granicy. Wprowadziliśmy historyczny program modernizacji służb podległych MSWiA, który wynosi prawie 2,6 miliarda złotych - powiedział premier.

W przeddzień Święta Straży Granicznej zwracam się do wszystkich funkcjonariuszy straży granicznej, dowódców i pracowników cywilnych: dziękuję. Dziękuję za to, co zrobiliście w tak trudnych czasach na naszej wschodniej granicy - mówił szef rządu.

Wojska amerykańskie w Polsce

W związku z sygnałami o ewentualnych redukcjach wojsk USA w Polsce jesteśmy w kontakcie m.in. z szefem Dowództwa Europejskiego gen. Grynkewichem. Otrzymałem zapewnienie, że te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski - powiedział premier.