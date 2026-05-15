Gliwice planują budowę węzła przesiadkowego na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Oferty w przetargu złożyło sześć firm. Najniższa opiewa na 6,2 mln zł, a najwyższa - 12,3 mln zł.

Gliwice / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sześć firm złożyło oferty w przetargu na budowę węzła przesiadkowego na Osiedlu Mikołaja Kopernika w Gliwicach.

Budżet inwestycji to 15,4 mln zł, w tym 9,5 mln zł z dofinansowania Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Węzeł przesiadkowy w rejonie Estakady Jana Heweliusza ma połączyć transport rowerowy, samochody, autobusowy i kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe zaplanowały w tym miejscu nowy przystanek kolejowy - Gliwice Kopernik - w ramach modernizowanej linii E30.

Najniższa oferta w przetargu - 6,2 mln zł - została złożona przez General Development. Kolejne oferty to: AWT Rekultivace - 10,9 mln zł, FIL-BUD - 11,1 mln zł, BAKO SPORT G. Baran i R. Koziołek - 11,2 mln zł, konsorcjum Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów i Zakładu Projektowo-Wykonawczego Instalacji Elektrycznych Marka Brodali - 12 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD - 12,3 mln zł.

Kryteria oceny ofert to cena - 60 proc. - oraz gwarancja i rękojmia - 40 proc. Wybrany wykonawca od momentu podpisania umowy będzie miał 15 miesięcy na realizację inwestycji.

Szacowany przez magistrat budżet inwestycji wynosi 15,4 mln zł; z tego 9,5 mln zł to dofinansowanie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W ramach węzła przesiadkowego zaplanowano m.in. drogę rowerową, zadaszone stojaki i zamykane boksy rowerowe, stację napraw rowerów, punkt ładowania rowerów elektrycznych i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz stację roweru metropolitalnego. Ma też powstać parking na 127 samochodów.

"Ważnym elementem inwestycji będzie również zielony skwer z ławkami i mapą tras rowerowych, który zajmie około jednej czwartej powierzchni całego terenu" - wskazało biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach w komunikacie.

Dla użytkowników transportu publicznego przewidziano m.in. system informacji pasażerskiej i biletomat. Natomiast dodatkowe oznakowanie, poręcze i balustrady mają ułatwić poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.