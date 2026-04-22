Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer ocenił w środę, że prezydent Donald Trump coraz bardziej się pogrąża i popełnia błąd w sprawie wojny z Iranem. Z kolei republikański senator Lindsey Graham oczekuje, że amerykańska blokada irańskich portów przybierze charakter "globalny".
- Lider Partii Demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, skrytykował prezydenta Donalda Trumpa za działania wobec Iranu.
- Pentagon potwierdził natomiast przeprowadzenie abordażu tankowca powiązanego z Iranem na wodach międzynarodowych w regionie Indo-Pacyfiku.
- Prezydent Trump przedłużył zawieszenie broni z Iranem, ale zapowiedział utrzymanie blokady portów do czasu nowej propozycji ze strony Teheranu.
- Według sondażu Reuters/Ipsos, 36 proc. Amerykanów popiera ataki USA na Iran, a 26 proc. uważa, że operacja jest warta kosztów.
Graham, który jest wpływowym senatorem republikanów i ma bliskie związki z Trumpem, poinformował, że w środę rano rozmawiał z prezydentem i szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem o przyszłości konfliktu z Iranem. "Myślę, że decyzja prezydenta o utrzymaniu blokady jest bardzo mądra" - ocenił Graham na platformie X.