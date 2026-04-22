Dodał, że liczy nie tylko na to, że blokada będzie utrzymana dopóki Iran nie wyrazi gotowości do zmiany swojego postępowania, ale też że "blokada będzie się nasilać i wkrótce może stać się globalna". Nie wyjaśnił jednak, co ma na myśli, pisząc o globalnym charakterze tych środków.

"Jeśli pomagasz lub myślisz o pomaganiu irańskiemu reżimowi w dystrybucji jego ropy naftowej, która stanowi źródło finansowania terroryzmu, robisz to na własne ryzyko" - podkreślił Graham, który według amerykańskich mediów odegrał ważną rolę w skłonieniu Trumpa do wojny z Iranem.

Krytyka ze strony Demokratów

Zupełnie innego zdania jest natomiast lider demokratów w Senacie, który ocenił w środę, że Trump coraz bardziej się pogrąża i popełnia błąd. Dołek, w którym Trump się pogrąża, staje się coraz głębszy - powiedział dziennikarzom na Kapitolu.

Codziennie widzimy coraz więcej problemów w cieśninie Ormuz. Widzimy, że irańskie władze są bardziej bojowe. Widzimy, że materiały jądrowe są coraz bardziej ukryte - wymieniał Schumer, cytowany przez CBS News.

Decyzja prezydenta USA ws. zawieszenia broni z Iranem

We wtorek Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów, która trwa od ponad tygodnia.

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine zadeklarował, że USA będą "aktywnie ścigać" statki floty cieni, które pomagają Iranowi, nawet jeśli znajdują się one poza Zatoką Perską.

Także we wtorek Pentagon powiadomił, że siły amerykańskie przeprowadziły abordaż tankowca objętego sankcjami USA z uwagi na jego powiązania z Iranem. Operację przeprowadzono na wodach międzynarodowych w regionie Indo-Pacyfiku. Był to pierwszy przypadek wkroczenia Amerykanów na pokład jednostki w ramach blokady poza Bliskim Wschodem. Wcześniej, w niedzielę, amerykańskie siły przejęły pływający pod irańską banderą statek w Zatoce Omańskiej.

Według badania Reuters/Ipsos ok. 36 proc. Amerykanów popiera ataki USA na Iran. 26 proc. uważa, że operacja w Iranie jest warta ponoszonych kosztów. Jedna czwarta uczestników sondażu (w tym 6 proc. wyborców Demokratów i 57 proc. Republikanów) jest zdania, że ataki na Iran zwiększą bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.