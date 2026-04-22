Zaledwie cztery miesiące pracował na stanowisku trenera Chelsea Londyn Liam Rosenior. Anglik, który zastąpił w styczniu włoskiego szkoleniowca Enzo Marescę przegrał aż siedem z ośmiu ostatnich spotkań "The Blues". Czarę goryczy przelała kompromitująca porażka z Brighton 0:3 we wtorek na wyjeździe w Premier League. Do końca sezonu obowiązki Roseniora przejmie jego dotychczasowy asystent Calum McFarlane.

Liam Rosenior został zwolniony z Chelsea Londyn / FRANCK FIFE/AFP/East News / East News

Decyzja o rozstaniu z 41-letnim Roseniorem, jaką w środę po południu obwieściły władze londyńskiego klubu, nie może dziwić kibiców "The Blues". Anglik, który objął stery na Stamford Bridge w styczniu 2026 roku notował katastrofalnie słabe wyniki.

Przegrał aż siedem z ośmiu ostatnich gier londyńczyków. Na ten smutny bilans składają się dwie porażki w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain oraz pięć w angielskiej Premier League.

Czarna seria Chelsea. Te liczby mówią same za siebie

O skali słabości stołecznej drużyny najlepiej świadczy fakt, że w sześciu z tych spotkań nie zdobyli nawet gola. Piłkarze Chelsea zdołali jedynie pokonać, występującą na trzecim szczeblu ligowym, ekipę Port Vale w ćwierćfinale krajowego Pucharu.

W efekcie Chelsea spadła na siódme miejsce w tabeli Premier League i znacznie utrudniła sobie walkę o możliwość gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie do miejsca gwarantującego awans do tych prestiżowych rozgrywek traci siedem punktów.

Porażka z Brighton przelała czarę goryczy

Rozstanie z Roseniorem ogłoszono dzień po wyjazdowej porażce z Brighton & Hove Albion 0:3. Był to piąty z rzędu ligowy mecz "The Blues" bez zdobytego gola, co jest najgorszą serią klubu od 1912 roku.

Rolę trenera Chelsea do końca sezonu przejmie dotychczasowy asystent Liama Roseniora - Calum McFarlane.