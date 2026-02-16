Będą kolejne odejścia z Polski 2050 - dowiaduje się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Opuścić partię może nawet połowa parlamentarzystów. Wieczorem zbiera się zarząd ugrupowania.

Żaden z polityków Polski 2050, z którymi od rana rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, nie wierzy już, że da się posklejać pęknięte niemal na pół ugrupowanie. Pęknięte nie tylko wśród parlamentarzystów Polski 2050, ale też w regionach.

A o tym, jak ogromny jest brak zaufania między tymi zwaśnionymi obozami skupionymi wokół przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i wiceszefowej Pauliny Hennig-Kloski świadczy choćby to, co zdarzyło się podczas wczorajszego spotkania na wewnętrznej grupie w sieci. Zwołała je Hennig-Kloska. Było otwarte dla wszystkich członków partii, choć większość stanowili stronnicy wiceprzewodniczącej. Okazało się, że jeden z uczestników transmitował całość na YouTubie. Choć nie była to publiczna transmisja, to nie wiadomo, ilu osobom wysłał linka.

Na wieczór przewodnicząca zwołała zarząd partii, ale nie wszyscy z 10 jej członków wezmą udział. Temat: trudna sytuacja w partii.

W najbliższych dniach - jak słyszy dziennikarz RMF FM - ma odejść nawet 20 parlamentarzystów. Mówi się o Rafale Kasprzyku i Sławomirze Ćwiku - obaj są w zarządzie partii, do jej opuszczenia gotowi są też Ryszard Petru, Barbara Oliwiecka i Aleksandra Leo.

Rada Krajowa Polski 2050. Ustalenia

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć, chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.

Rada chce, by zawiesić wszelkie postępowania dyscyplinarne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. Domaga się też powstrzymania się od dokonywania wszelkich zmian personalnych, w szczególności w składach osobowych organów Partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz organów podmiotów ją reprezentujących oraz stanowiskach politycznych organów państwowych i samorządowych.

Posłanka opuszcza partię, zostaje w klubie

Po tej decyzji Rady Krajowej Polskę 2050 opuściła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska . Odchodzi z partii, ale wciąż pozostanie członkiem klubu parlamentarnego.

Na spotkaniu z dziennikarzami w sobotę przed Sejmem posłanka powiedziała, że według niej nie do końca jest przejrzyste, w jaki sposób została zwołana Rada Krajowa i czy stało się to zgodnie z regulaminem.

W związku z tym, jakie słowa tam padły, mam wątpliwości, czy nadal wszyscy w Polsce 2050 jednakowo rozumiemy słowo demokracja, słowo pluralizm i słowo solidarność. Uchwała, która została przegłosowana jednym głosem, która niejako betonuje organy, a przede wszystkim prezydium klubu parlamentarnego Polska 2050, wydaje się być możliwa do nazwania uchwałą kagańcową - powiedziała Cwalina-Śliwowska.

Według niej uchwała zamyka usta parlamentarzystom, którzy mają inne zdanie, chcieliby obradować, chcieliby, żeby procedował klub parlamentarny.

Postanowiłam wystąpić z partii Polska 2050 Szymona Hołowni, złożyć członkostwo, ale jednocześnie nie występować z klubu parlamentarnego, gdyż podjęta właśnie uchwała na to mi pozwala i nie pozwala wobec mnie wyciągnąć żadnych konsekwencji za taki krok - powiedziała.