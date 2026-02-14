Nie opuściłam dzisiejszego spotkania Rady Krajowej partii bez słowa zaraz po głosowaniu nad uchwałą zaproponowaną przez Przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - przekonuje Paulina Hennig-Kloska. Rada Krajowa Polski 2050 przyjęła dziś uchwałę, która blokuje wszelkie próby zmian personalnych.

Zaraz po zakończonym posiedzeniu część członków Polski 2050 przekonywało, że Paulina Hennig-Kloska opuściła dzisiejsze spotkanie, tuż po głosowaniu w sprawie wspomnianej uchwały. Wiceprzewodnicząca Polski 2050 w oświadczeniu, które przesłała do naszej redakcji, dementuje te doniesienia.

Po głosowaniu nadal uczestniczyłam w posiedzeniu, również w jego kolejnym punkcie, gdzie wystąpiłam, odnosząc się merytorycznie do jego treści. Dopiero wówczas, kilka minut przed zakończeniem posiedzenia, poinformowałam, że muszę wcześniej je opuścić i pożegnałam się z uczestnikami spotkania - informuje minister klimatu i środowiska.

Sobotnia Rada Krajowa Polski 2050 zobowiązała członków partii, by do Zjazdu Krajowego zaplanowanego na 21 marca zaprzestali eskalacji napięć, chce też zawieszenia postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymania się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych.

Rada chce, by zawiesić wszelkie postępowania dyscyplinarne rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. Domaga się też powstrzymania się od dokonywania wszelkich zmian personalnych, w szczególności w składach osobowych organów Partii Polska 2050 Szymona Hołowni oraz organów podmiotów ją reprezentujących oraz stanowiskach politycznych organów państwowych i samorządowych.