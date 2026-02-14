​Ewa Szymanowska z Polski 2050 w ostrym wpisie na platformie X opisała narastający konflikt wewnątrz partii. Posłanka zarzuciła Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz niedemokratyczne działania i manipulacje. "Polska 2050 pod jej przewodnictwem to dziś partia skrajnie niedemokratyczna" - czytamy.

"Wystarczająco długo milczałam w mediach społecznościowych. Świadomie publicznie nie mówiłam o wielu rzeczach, które działy się wewnątrz Polski 2050. Dziś, po sześciu latach w ruchu i po dzisiejszej Radzie Krajowej, mówię jasno: to moment, w którym trzeba powiedzieć 'stop' bandyterce politycznej" - napisała Ewa Szymanowska na platformie X.

Posłanka odniosła się do uchwały przyjętej podczas Rady Krajowej, którą określiła jako "kagańcową". Jak podkreśliła, decyzja przeszła głosami 27 do 26, a według niej mogła zostać zablokowana, gdyby kierownictwo klubu parlamentarnego właściwie uzupełniło skład delegatów.

"Gdyby szef klubu parlamentarnego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Mirosława Suchonia w imieniu 10 parlamentarzystów i apelami posłów, m.in. Sławomira Ćwika uzupełnił reprezentację klubu parlamentarnego w Radzie Krajowej, ta kompromitująca partię uchwała by nie przeszła. Odbieram to jako celowe i świadome działanie" - podkreśliła.

Szymanowska zwróciła uwagę na to, że w wyniku decyzji Rady Krajowej doszło do odwołania części członków klubu parlamentarnego, w tym Aleksandry Leo.

Szymanowska uderza w Pełczyńską-Nałęcz: Pozwala na hejt

W swojej krytyce Szymanowska ostro oceniła także rolę Pełczyńskiej‑Nałęcz.

"Szymonie Hołownia, wielu z nas przestrzegało Cię przed Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Mówiliśmy, że zabierze Ci partię i ją zniszczy. Nie chciałeś słuchać, a szkoda. Uległeś manipulacji, jak wielu tych, którzy uwierzyli, że tylko ona nas uratuje. Nie uratuje - bo nigdy nie miała takich intencji" - czytamy.

Posłanka wskazała, że partia pod przewodnictwem Pełczyńskiej‑Nałęcz staje się "skrajnie niedemokratyczna, dopasowująca prawo i wewnętrzne zasady pod siebie, a nie pod ludzi".

Cytat

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dużo mówi o jedności i "pojednanej różnorodności", a jednocześnie pozwala, by na wewnętrznych grupach lał się niewyobrażalny hejt i obrażano osoby, które nie są jej przychylne. Sama z zasady nie brudzi sobie rąk, od tego ma swoich ludzi. Nie reaguje na to, mimo że jest na tych samych grupach - pisze Ewa Szymanowska na portalu X.

"Nie odchodzę"

Mimo krytyki Szymanowska deklaruje, że nie zamierza odchodzić z partii. "Nie odchodzę, bo jeszcze walczę w imieniu wielu ludzi, moich wyborców, członków i sympatyków naszego ruchu, którzy są ze mną i mi zaufali. Chcę też by wysłuchano głosu 18 posłów i senatorów, którzy sprzeciwiają się haniebnym praktykom".

"Spodziewam się kolejnej fali hejtu ze strony stronników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przeżyję" - kończy.