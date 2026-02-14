​Ewa Szymanowska z Polski 2050 w ostrym wpisie na platformie X opisała narastający konflikt wewnątrz partii. Posłanka zarzuciła Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz niedemokratyczne działania i manipulacje. "Polska 2050 pod jej przewodnictwem to dziś partia skrajnie niedemokratyczna" - czytamy.

"Wystarczająco długo milczałam w mediach społecznościowych. Świadomie publicznie nie mówiłam o wielu rzeczach, które działy się wewnątrz Polski 2050. Dziś, po sześciu latach w ruchu i po dzisiejszej Radzie Krajowej, mówię jasno: to moment, w którym trzeba powiedzieć 'stop' bandyterce politycznej" - napisała Ewa Szymanowska na platformie X.

Posłanka odniosła się do uchwały przyjętej podczas Rady Krajowej , którą określiła jako "kagańcową". Jak podkreśliła, decyzja przeszła głosami 27 do 26, a według niej mogła zostać zablokowana, gdyby kierownictwo klubu parlamentarnego właściwie uzupełniło skład delegatów.

"Gdyby szef klubu parlamentarnego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Mirosława Suchonia w imieniu 10 parlamentarzystów i apelami posłów, m.in. Sławomira Ćwika uzupełnił reprezentację klubu parlamentarnego w Radzie Krajowej, ta kompromitująca partię uchwała by nie przeszła. Odbieram to jako celowe i świadome działanie" - podkreśliła.

Szymanowska zwróciła uwagę na to, że w wyniku decyzji Rady Krajowej doszło do odwołania części członków klubu parlamentarnego, w tym Aleksandry Leo.