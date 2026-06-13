Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników, który poinformował dziennikarzy o wizycie prezydenta USA pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że rosyjskie sukcesy "w zasadzie ustały". Chcemy, aby wojna zakończyła się jak najszybciej - powiedział.

Relacje Trumpa z Zełenskim były zmienne. Nie zaplanowano spotkania dwustronnego z Zełenskim, ale obaj przywódcy mogliby się spotkać przy okazji szczytu - dodali urzędnicy.

Ważne rozmowy z przedstawicielami Bliskiego Wschodu

Trump spotka się osobno z przywódcami Egiptu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji i Indii. Urzędnik powiedział, że Trump omówi wysiłki mające na celu zakończenie wojny z Iranem, a także plany rozminowania cieśniny Ormuz. Przypomnijmy, że amerykański prezydent zadeklarował, że porozumienie z Iranem zostanie podpisane w niedzielę.

Amerykański prezydent ma zamiar poruszyć w prowadzonych na szczycie rozmowach takie kwestie, jak wzrost gospodarczy i rozwój, odporność łańcucha dostaw, nielegalna migracja i sztuczna inteligencja - powiedział jeden z urzędników. Chciałby też, by podczas szczytu rozmawiano o zwiększeniu odporności łańcucha dostaw kluczowych minerałów potrzebnych do zaawansowanych technologii.

Trump planuje także udział w kolacji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Wersalu w środę - poinformowali urzędnicy.

G7, czyli kto?

Szczyt G7 - to międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W jego pracach uczestniczą też w charakterze gości przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.