Donald Trump nie będzie miał zbyt wiele czasu na świętowanie 80. urodzin. Agencja Reutera poinformowała, że po niedzielnym uczestnictwie w gali mieszanych sztuk walki (MMA) w Białym Domu, prezydent USA poleci do Francji na szczyt G7. Trump weźmie udział w sesji roboczej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i spotka się z przywódcami państw Bliskiego Wschodu, a także Emanuelem Macronem.

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Szczyt odbędzie się w przyszłym tygodniu w Evian - uzdrowisku położonym u podnóża Alp. Tam Donald Trump będzie rozmawiał z wieloma europejskimi przywódcami, z którymi od czasu powrotu do Białego Domu spierał się o handel, cła, Ukrainę i NATO. Szczyt odbywa się w czasie, gdy rosyjskie postępy na Ukrainie spowolniły, a Ukraina zabiega o większe finansowanie wojskowe od swoich sojuszników - podkreśliła agencja Reutera.

Jeden z wysokich rangą amerykańskich urzędników, który poinformował dziennikarzy o wizycie prezydenta USA pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że rosyjskie sukcesy "w zasadzie ustały". Chcemy, aby wojna zakończyła się jak najszybciej - powiedział.

Relacje Trumpa z Zełenskim były zmienne. Nie zaplanowano spotkania dwustronnego z Zełenskim, ale obaj przywódcy mogliby się spotkać przy okazji szczytu - dodali urzędnicy.

Ważne rozmowy z przedstawicielami Bliskiego Wschodu

Trump spotka się osobno z przywódcami Egiptu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Francji i Indii. Urzędnik powiedział, że Trump omówi wysiłki mające na celu zakończenie wojny z Iranem, a także plany rozminowania cieśniny Ormuz. Przypomnijmy, że amerykański prezydent zadeklarował, że porozumienie z Iranem zostanie podpisane w niedzielę.

Amerykański prezydent ma zamiar poruszyć w prowadzonych na szczycie rozmowach takie kwestie, jak wzrost gospodarczy i rozwój, odporność łańcucha dostaw, nielegalna migracja i sztuczna inteligencja - powiedział jeden z urzędników. Chciałby też, by podczas szczytu rozmawiano o zwiększeniu odporności łańcucha dostaw kluczowych minerałów potrzebnych do zaawansowanych technologii.

Trump planuje także udział w kolacji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Wersalu w środę - poinformowali urzędnicy.

G7, czyli kto?

Szczyt G7 - to międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W jego pracach uczestniczą też w charakterze gości przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

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