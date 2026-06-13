Donald Trump nie będzie miał zbyt wiele czasu na świętowanie 80. urodzin. Agencja Reutera poinformowała, że po niedzielnym uczestnictwie w gali mieszanych sztuk walki (MMA) w Białym Domu, prezydent USA poleci do Francji na szczyt G7. Trump weźmie udział w sesji roboczej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i spotka się z przywódcami państw Bliskiego Wschodu, a także Emanuelem Macronem.
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Szczyt odbędzie się w przyszłym tygodniu w Evian - uzdrowisku położonym u podnóża Alp. Tam Donald Trump będzie rozmawiał z wieloma europejskimi przywódcami, z którymi od czasu powrotu do Białego Domu spierał się o handel, cła, Ukrainę i NATO. Szczyt odbywa się w czasie, gdy rosyjskie postępy na Ukrainie spowolniły, a Ukraina zabiega o większe finansowanie wojskowe od swoich sojuszników - podkreśliła agencja Reutera.