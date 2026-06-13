Rosja drugi rok z rzędu zajęła ostatnie, 163. miejsce w Global Peace Index, raporcie dotyczącym stanu pokoju w poszczególnych państwach. Na końcu zestawienia znajdziemy też Ukrainę i Izrael. Jaki kraj uplasował się na 1. pozycji w tegorocznym rankingu? Które miejsce przypadło Polsce?

Rosja drugi rok z rzędu zajęła ostatnie, 163. miejsce w Global Peace Index, raporcie dotyczącym stanu pokoju w poszczególnych państwach (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Global Peace Index to raport dotyczący stanu pokoju w poszczególnych państwach, przygotowany przez australijski think tank Institute for Economics and Peace. Indeks mierzy stan pokoju na świecie według trzech kryteriów: poziomu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, zasięgu konfliktu krajowego lub międzynarodowego oraz stopnia militaryzacji.

Ostatnie, 163. miejsce w zestawieniu drugi rok z rzędu zajęła Rosja, utrzymując tym samym miano "najmniej pokojowego" kraju na świecie. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na pozycję Rosji pozostają wysoki poziom militaryzacji i zaangażowanie w wojnę.

Z raportu wynika, że w przypadku Rosji wskaźnik militaryzacji pogorszył się o 5,8 proc. w ciągu roku, a wydatki wojskowe, według szacunków, wyniosły w ubiegłym roku około 190 miliardów dolarów - ponad 7 proc. PKB i prawie jedną piątą budżetu.

Wśród krajów o najmniejszym współczynniku pokoju znajdują się: Sudan (162. miejsce), Demokratyczna Republika Konga (161. miejsce), Ukraina (160. miejsce) i Izrael (159. miejsce).

W 2025 roku, kiedy Rosja po raz pierwszy znalazła się na ostatnim miejscu, autorzy raportu ostrzegli, że bez zakończenia wojny Moskwa i Kijów ryzykują ponowne zajęcie ostatnich miejsc wśród najmniej pokojowych państwa świata. Te przewidywania okazały się słuszne: w ciągu roku Ukraina awansowała tylko o jedno miejsce (ze 161. na 160.), podczas gdy Rosja pozostała na 163. pozycji.

Na czele zestawienia niezmiennie plasuje się Islandia. Polska w tegorocznym raporcie zajęła 22. miejsce, awansując o 23 pozycje.