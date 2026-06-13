Piękny dzień kajakarskiej reprezentacji Polski w portugalskim Montemor! Biało-Czerwoni otworzyli worek z medalami, zdobywając w sobotę aż cztery krążki. Obok pełnego zwrotów akcji horroru z udziałem nowego mistrza Europy, Aleksa Boruckiego, oczy kibiców były zwrócone na panie.

Alex Borucki został mistrzem Europy / Rafał Oleksiewicz / Materiały prasowe

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Dorota Borowska jako pierwsza z Biało-Czerwonych wywalczyła w sobotę medal. W olimpijskiej konkurencji C1 200 m o 1,794 przegrała z mistrzynią, Ukrainką Ludmiłą Luzan, a o 0,065 z Włoszką Olympią Della Giustiną. Polka nie zdołała zatem obronić złota, które zdobyła rok temu w czeskich Racicach.

Później na drugim stopniu podium stanęły kajakarki w składzie: Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Adrianna Kąkol i Katarzyna Kościołek w olimpijskiej konkurencji K4 500 m. Zwyciężyły Włoszki, a trzecie miejsce zajęły startujące pod neutralną flagą Białorusinki. Polki straciły do triumfatorek 0,76 s.

Ostatni z sobotnich medali ponownie wywalczyła Borowska w parze z Mileną Mackiewicz. Kanadyjkarki były trzecie w nieolimpijskiej konkurencji C2 200 m. Zwyciężyły Ukrainki i Luzan zdobyła drugie złoto w tej imprezie. Drugie miejsce zajęły Hiszpanki. Polki straciły do triumfatorek 1,515 s.



Pełen zwrotów medalowy występ Boruckiego

Wydarzenia z Montemor z pewnością zapadną w pamięć 20-letniemu Aleksowi Boruckiemu. Nasz zawodnik niespodziewanie zwyciężył w wyścigu K-1 na 500 metrów. Gdy szczęśliwy udzielił już wywiadów, dowiedział się, że został zdyskwalifikowany ze względu na to, że płynął zbyt blisko linii toru.

Sztab szkoleniowy natychmiast zgłosił protest. Negocjacje w sprawie 20-latka trwały niemal dwie godziny. Borucki czekał na decyzję w specjalnie przeznaczonym pokoju. Po długich dyskusjach Maciej Zawadzki, team leader reprezentacji, oznajmił mu, że protest został zaakceptowany.