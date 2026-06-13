Wygląda niewinnie, pachnie słodko, a rośnie tuż obok nas - nad jeziorami, bagnami i w rowach. Szalej jadowity, znany jako cykuta, to jedna z najgroźniejszych roślin w Polsce. Wystarczą zaledwie 3 gramy, by wywołać paraliż i śmierć. Zobacz, jak rozpoznać tę śmiertelną pułapkę i dlaczego nie wolno jej dotykać gołymi rękami.

Cykuta (szalej jadowity, łac. Cicuta virosa) to jedna z najbardziej śmiertelnych roślin rosnących w Polsce / R. Koenig / PAP/DPA

Cykuta, czyli szalej jadowity, to jedna z najbardziej toksycznych roślin w Polsce - białe kwiaty, które mogą zabić w kilkanaście minut!

Rośnie na mokradłach i przy wodzie, często mylona z dziką marchewką czy pietruszką, co jest bardzo niebezpieczne.

Jej trucizna, cykutotoksyna, działa błyskawicznie na układ nerwowy, prowadząc do drgawek, trudności w oddychaniu i nawet śmierci.

Chcesz wiedzieć, jak rozpoznać cykutę i jak chronić się przed jej zatruciem? Sprawdź cały artykuł i bądź bezpieczny!

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Cykuta, czyli szalej jadowity (Cicuta virosa L.), to jedna z najbardziej toksycznych roślin znanych człowiekowi. Jej właściwości były wykorzystywane już w starożytności - służyła do wykonywania wyroków śmierci, dokonywania skrytobójczych otruć, a także samobójstw. Najsłynniejszą ofiarą cykuty był filozof Sokrates, który zgodnie z wyrokiem sądu musiał wypić napar z tej rośliny.

W polskiej tradycji ludowej szalej jadowity znany jest pod wieloma nazwami, takimi jak blekot, bzducha wodna, pietruszyca, szaleń czy wsza wodna. Pomimo swojego niepozornego wyglądu, roślina ta od zawsze wzbudzała lęk wśród ludzi mieszkających w pobliżu mokradeł.

Gdzie można spotkać szalej jadowity?

Szalej jadowity rośnie przede wszystkim na terenach podmokłych. Najczęściej spotkać go można na obrzeżach jezior, w szuwarach, na bagnach, a także przy rowach melioracyjnych. Roślina ta potrzebuje dużo wilgoci, dlatego rzadko pojawia się w ogrodach czy na suchych łąkach.

Okres kwitnienia przypada na miesiące letnie - od czerwca do sierpnia. W tym czasie szalej jadowity pokrywa się drobnymi, białymi kwiatami zebranymi w baldachy, które z daleka można pomylić z kwiatami popularnego dmuchawca czy dzikiej marchwi. To podobieństwo bywa bardzo niebezpieczne, ponieważ szalej jadowity łatwo pomylić z innymi, zupełnie nieszkodliwymi roślinami z rodziny selerowatych, takimi jak dzika marchew, seler, pasternak czy pietruszka.

Cykutotoksyna - śmiercionośna substancja

Tym, co czyni szalej jadowity tak niebezpiecznym, jest cykutotoksyna - silny, wielonienasycony alkohol, skoncentrowany głównie w kłączach i łodygach rośliny. Cykutotoksyna jest tzw. jadem skurczowym, który działa na rdzeń przedłużony - część mózgu odpowiedzialną za podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie, ruchy czy krążenie krwi.

Już spożycie 2-3 gramów świeżej rośliny może spowodować poważne zatrucie. Toksyna bardzo szybko wnika do krwiobiegu, a pierwsze objawy mogą wystąpić już w ciągu 20 minut od kontaktu z rośliną.

Objawy zatrucia szalejem jadowitym

Zatrucie cykutą przebiega gwałtownie i jest niezwykle groźne. Do najczęstszych objawów należą:

silny ślinotok,

pieczenie w jamie ustnej,

mdłości i wymioty,

rozszerzenie źrenic,

drgawki i utrata przytomności,

trudności w oddychaniu.

W skrajnych przypadkach dochodzi do porażenia ośrodka oddechowego, co może prowadzić do śmierci. Zatrucie szalejem jadowitym często przypomina upojenie alkoholowe, jednak objawy nasilają się bardzo szybko i błyskawicznie przechodzą w stan zagrażający życiu.

Ryzyko pomyłki - jak nie pomylić cykuty z innymi roślinami?

Szalej jadowity, czyli cykuta, to niepozorna roślina, którą łatwo można pomylić z natką pietruszki czy marchwi / imago/blickwinkel / East News

Szalej jadowity, szczególnie w fazie wzrostu przed kwitnieniem, do złudzenia przypomina dziko rosnącą marchew, seler czy pietruszkę. Nawet zapach cykuty może być mylący - jest ostro-słodki i przypomina aromat innych roślin z rodziny selerowatych. To właśnie pomyłki są najczęstszą przyczyną zatruć, zwłaszcza u osób zbierających dzikie rośliny jadalne.

Aby uniknąć tragedii, należy zachować szczególną ostrożność podczas zbioru roślin nad wodą i na wilgotnych terenach. Nigdy nie wolno zrywać nieznanych roślin gołymi rękami - cykutotoksyna może przenikać przez nieuszkodzoną skórę. Jeśli już konieczne jest usunięcie szaleju jadowitego, należy używać rękawic ochronnych.

Co zrobić w przypadku zatrucia?

W przypadku podejrzenia zatrucia szalejem jadowitym nie wolno zwlekać. Szybka reakcja jest kluczowa - cykutotoksyna natychmiast dostaje się do krwiobiegu i błyskawicznie atakuje układ nerwowy. Niestety, standardowe płukanie żołądka jest nieskuteczne, dlatego należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną. Każda minuta ma znaczenie.