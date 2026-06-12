​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał w piątek, że otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach jego kraju o członkostwo z UE jest ważnym krokiem dla Europy. Oświadczył, że "Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy".

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"Dziękuję wszystkim naszym ludziom, którzy walczą dla Ukrainy, pracują dla naszego państwa i pomagają bronić naszych interesów narodowych. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom w UE i każdemu przywódcy osobiście za ten ważny krok dla Europy. Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy - idei, że narody europejskie mogą żyć zjednoczone, wolne i w pokoju" - napisał Zełenski na platformach społecznościowych. 

Ukraina o krok bliżej Unii Europejskiej

Prezydent Ukrainy zamieścił swój wpis w mediach społecznościowych, udostępniając wpis przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która poinformowała, że wszystkie państwa członkowskie UE zgodziły się otworzyć pierwszy klaster negocjacji akcesyjnych dla Ukrainy i Mołdawii

Prezydent Ukrainy zapewnił, że władze w Kijowie realizują wymogi, konieczne dla uzyskania członkostwa w UE, a sama Unia również "dotrzymuje słowa". "Otwarcie pierwszego klastra stanowi znaczące wsparcie polityczne i moralne dla naszego państwa oraz jego obywateli" - zaznaczył Zełenski.

W piątek cypryjska prezydencja w Radzie UE poinformowała, że w poniedziałek w Luksemburgu odbędą się konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE.

Jak przekazała w piątek Nikozja, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych, obejmujący wspomniane już kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

Droga Ukrainy i Mołdawii do UE

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi. Rozmowy przyspieszyły po tym, gdy Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara. 

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