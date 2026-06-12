Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uznał w piątek, że otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach jego kraju o członkostwo z UE jest ważnym krokiem dla Europy. Oświadczył, że "Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy".
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"Dziękuję wszystkim naszym ludziom, którzy walczą dla Ukrainy, pracują dla naszego państwa i pomagają bronić naszych interesów narodowych. Dziękuję również wszystkim naszym partnerom w UE i każdemu przywódcy osobiście za ten ważny krok dla Europy. Ukraina broni siebie, a tym samym całej Europy - idei, że narody europejskie mogą żyć zjednoczone, wolne i w pokoju" - napisał Zełenski na platformach społecznościowych.