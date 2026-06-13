Nie tylko inwestycja firmy powiązanej z Jaredem Kushnerem wywołuje gniew albańskiego społeczeństwa. W małej miejscowości Rrjoll, znajdującej się na wybrzeżu, grupa mieszkańców zniszczyła dziś metalowe ogrodzenie i usunęła drut kolczasty z terenu, na którym ma powstać luksusowy ośrodek.
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Około 200 osób wzięło udział w sobotnim proteście - podaje Reuters. Protestujący sprzeciwiają się budowie luksusowego kurortu na obszarze o szczególnie wrażliwym środowisku położonym w regionie znanym z piaszczystych plaż i lasów sosnowych w północno-zachodniej Albanii.