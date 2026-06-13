Na spornym terenie powstaje pięciogwiazdkowy kurort turystyczny, który otrzymał od rządu Albanii status "inwestycji o szczególnym znaczeniu".

To, co się dzieje w naszym kraju, to szaleństwo. Prosimy inwestorów o rozmowę, ale odmawiają. Myślą, że mogą zabrać całe to bogactwo bez żadnych konsekwencji? - mówił Nikolin Markpalaj, kolejny właściciel ziemi.

Nie chcą projektu związanego z zięciem Trumpa

Sytuacja z Rrjoll to kolejny przejaw sprzeciwu społeczeństwa wobec turystycznych inwestycji w bałkańskim kraju. Od kilkunastu dni Albańczycy protestują przeciwko projektowi, za którym stoi firma powiązana z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Hotele mają zostać zbudowane na bezludnej wyspie Sazan oraz w chronionym obszarze przybrzeżnym Vjosa-Narta, mokradłach w południowej gminie Zvernec, na których żyją flamingi, foki i żółwie morskie. Flamingi stały się symbolem manifestacji. Protestujący przynoszą na ulice nadmuchiwane różowe ptaki i transparenty z napisem "Flamingo Revolution".

Jared Kushner ujawnił plan budowy luksusowego kurortu w 2024 r., a na początku bieżącego odwiedził region wraz z żoną Ivanką Trump. Firma inwestycyjna powiązana z amerykańskim biznesmenem otrzymała od władz Albanii specjalny status inwestora.

Komisja Europejska ostrzegła, że projekt budowy kurortu może oddalić Albanię od unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.