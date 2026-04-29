To jest w dużej mierze praca siedząca. Praca, która nie daje żadnej przestrzeni czasowej na aktywność, na ruch, na zdrowy tryb życia. To jest praca, która się wiąże niestety z nieregularnym, bardzo nieregularnym spożywaniem posiłku, z innymi czynnikami - kontynuował były wicepremier i minister aktywów państwowych.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że w tym momencie Sasin broni ministrów rządzącej koalicji. W pewnym sensie bronię, bo wiem, jak to jest. Nie będę hipokrytą - powiedział.

Jacek Sasin o swojej diecie

Mieć silną wolę po prostu. I to jest chyba najprostsze - mówił Sasin, pytany, co trzeba zrobić, by zrzucić wagę.

Dopytywany, czy chodzi o słynne "MŻ (mniej żreć - red.), czy może o więcej ruchu, stwierdził, że "pewnie jedno i drugie jest bardzo dobre". W moim przypadku to było głównie "MŻ" i równomierność posiłków, czyli jakby nienajadanie się od razu na cały dzień, co właściwie się często zdarza wtedy, kiedy człowiek nie ma czasu na spożywanie posiłków w regularnych odstępach - mówił gość RMF FM.

Jak przyznał, wyeliminował z diety bardzo dużo produktów. Cukier, słodycze, białe pieczywo, makaron, ryż, tłuste mięso, w ogóle tłuste potrawy - wymieniał. Sporo tych rzeczy i pewnie jeszcze parę innych - podsumował.