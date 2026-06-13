"Są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu. Ma swoich współpracowników, ma swoje dane" - powiedział Paweł Kowal, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą nie chciał odpowiedzieć, czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego. "Armia Krajowa to świętość" - mówił o kontrowersyjnych porównaniach z UPA.

Gość Krzysztofa Ziemca RMF FM

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Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Kowal: Nie widzę podobieństw między AK i UPA

Paweł Kowal o Armii Krajowej i UPA: Nie widzę podobieństw

Paweł Kowal był pytany o kontrowersyjną wypowiedź wiceministra Andrzeja Szeptyckiego, a także o słowa prof. Kazimierza Wóycickiego, historyka z wykształcenia, który porównał UPA do Armii Krajowej. Też jestem historykiem i nie widzę podobieństw - powiedział poseł KO.

Armia Krajowa to świętość. To armia sojusznicza zachodnich armii w czasie II wojny światowej. To armia, która miała charakter narodowy, podporządkowana legalnemu polskiemu rządowi. To armia, z której wywodzi się wielu moich przyjaciół - mówił polityk.

Ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. "Musimy zrobić wszystko"

W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto w piątek pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków . Jestem dumny, że byłem jedną z tych osób, które premier wyznaczył do tego, żeby ten proces uruchomić i że ten proces dzisiaj jest na tyle uruchomiony, że nawet wszyscy nie wiedzą, ile tych różnych prac, przygotowań albo się zaczęło, albo się toczy, albo będzie w przyszłości. Musimy zrobić wszystko, żeby ofiary, które uda się odnaleźć, znalazły godny pochówek. Mniej o tym mówić, a więcej działać - podkreślił gość RMF FM.

Huta Pieniacka jest o tyle istotna, że jeśli chodzi o zbrodnię wołyńską, ona jest jednym z najbardziej znanych miejsc. Ale przecież tych miejsc było o wiele więcej. Liczę na to, że prace będą kontynuowane, jeżeli chodzi o współpracę ze stroną ukraińską w tej sprawie. Oceniam ją bardzo dobrze, dlatego że sam fakt, że te prace mogą być prowadzone w czasie wojny, jest już dużym sukcesem organizacyjno-logistycznym - dodał.

Kowal podkreślił, że ze strony Ukraińców "nie ma dzisiaj żadnego blokowania". Dzisiaj właściwie wszystkie wnioski czy prawie wszystkie, bo nie chcę powiedzieć wszystkie, bo może jakiś jest tam jeszcze w obróbce, ale wnioski, które są składane, są realizowane - powiedział.

Zełenski straci Order Orła Białego?

Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu z powodu nadania jednej z ukraińskich formacji wojskowych imienia bohaterów UPA. Są takie rzeczy, gdzie trzeba zostawić prezydentowi czas do namysłu. Ma swoich współpracowników, ma swoje dane, widzi ten temat, może w jakimś szerszym kontekście też. Zobaczymy, co do tego czasu się zmieni - skomentował Kowal.

Uważam, że na tym etapie, w tej sprawie pan prezydent dostał wszystkie możliwe argumenty za i przeciw. Wie, że jeżeli chodzi o ocenę działań strony ukraińskiej i gloryfikację UPA, ponad podziałami politycznymi ma praktycznie wszędzie w Polsce synergię - dodał.

P. Kowal: Polska powinna myśleć strategicznie o Ukrainie

Poseł KO apelował o bardziej strategiczne spojrzenie na przyszłość relacji z Ukrainą. My jesteśmy w środku Europy, będziemy sąsiadami Ukrainy, będziemy sąsiadami, Ukraińców nie zmienimy - powiedział.

Jego zdaniem Polska musi brać pod uwagę zarówno kwestie historyczne, jak i bezpieczeństwo, gospodarkę oraz przyszłą odbudowę Ukrainy po wojnie.

Wizyta prezydenta w USA i amerykańska baza w Polsce

Kowal pozytywnie odniósł się do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że w sprawach bezpieczeństwa potrzebna jest współpraca wszystkich ośrodków władzy w Polsce.

Każdy z nas powinien pracować na swoim polu - dodał gość Krzysztofa Ziemca.

Poseł Ko zapytany o to, czy w Polsce w przyszłości powstanie stała baza wojsk amerykańskich, odparł: "jestem pewien, że tak".

Co z Muzeum Rzezi Wołyńskiej?

Kowal poparł ideę utworzenia Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie, ale ostrzegł przed nadmiernym upolitycznieniem projektu. Muzeum Rzezi Wołyńskiej jest potrzebne też jako miejsce pamięci - powiedział.

Dodał, że sukces takiej instytucji będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy pozostanie ona ponad podziałami politycznymi. Ten projekt ma szansę na realizację, ale tylko jak będzie odklejony od partii politycznych - ocenił.

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