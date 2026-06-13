12 utalentowanych wykonawców z niepełnosprawnością walczyło na krakowskim Rynku Głównym o statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia artystyczne. Mimo uciążliwej pogody, odbył się tam 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki.

Julia Pietrucha i Alicja Młynarczyk / Łukasz Gągulski / PAP

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

1. miejsce zajęła Malwina Ziółkowska. Uczestnikom z niepełnosprawnościami, walczącym o nagrody, towarzyszyli: Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Sochacka, Krzysztof Cugowski, Ralph Kaminski oraz Igo Walaszek. W części solowej uczestnicy zaprezentowali utwory do tekstów Marka Dutkiewicza.

Wrażenie świetne, wzruszające i piękne. Fajnie się zakończyła ta sobota. Było fajnie popatrzeć na te młode gwiazdy wśród starszych artystów - mówili widzowie reporterowi RMF FM Pawłowi Koniecznemu.

Koncert finałowy poprowadzili Anna Dymna, Mateusz Janicki i Maciej Musiał. To jest dla mnie niezmierna radość i zaszczyt, bo naprawdę mam wrażenie, że jeśli w sztuce jest coś ważnego, to czysta pasja, czysta miłość do śpiewania. To jest to, co celebruje Festiwal Zaczarowana Piosenka - mówił Janicki.

Jako prowadzący konkretnego formatu muzycznego w Polsce mam wrażenie, słuchając tych występów, że uczestnicy absolutnie nie odbiegają poziomem do finałów różnych programów muzycznych w Polsce. Wydaje mi się, że widzom fajnie doświadczyć tego, że niepełnosprawność nie ogranicza talentu (...). Myślę, że są takie czasy, że dobrze, kiedy kraj i ludzie się jednoczą. To jest taka inicjatywa, że ludzie się jednoczą i myślę, że również dlatego jest ważna - ocenił Musiał.

Laureatka 1. miejsca Malwina Ziółkowska na zbiorowym zdjęciu uczestników koncertu finałowego 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki na Rynku Głównym w Krakowi / Łukasz Gągulski / PAP

To jeszcze nie koniec

Z kolei w niedzielę na Rynku Głównym odbędzie się koncert "Nadzieja mimo wszystko". Poświęcony będzie tematyce uzależnień osób z niepełnosprawnościami oraz ich walce o odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Podczas wieczoru wystąpią Joanna Kulig, Monika Kuszyńska, Magdalena Steczkowska, Maciej Balcar, Adam Nowak oraz finaliści 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Spotkanie poprowadzą Anna Dymna i Ireneusz Czop.

Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolski, kilkuetapowy konkurs organizowany przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko". Od początku jego artystyczną opiekunką jest Irena Santor. Pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku, a przez niemal dwie dekady wydarzenie stało się symbolem przełamywania barier i promowania artystycznych pasji osób z niepełnosprawnościami.

W ciągu 17 edycji do organizatorów wpłynęło ponad 4 tysiące zgłoszeń. 92 laureatów odebrało statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz nagrody o łącznej wartości przekraczającej milion złotych.