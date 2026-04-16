Włodzimierz Czarzasty, zdj. poglądowe / Paweł Supernak / PAP

"We wszystkich miastach, w których rządzi Lewica, będziemy wykonywać wyroki europejskich i polskich sądów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Każda rodzina musi być chroniona przez państwo" - napisał dzisiaj na platformie X lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Samorządowe bastiony Nowej Lewicy to m.in. Włocławek, w którym dowodzi Krzysztof Kukucki; Świnoujście, którego prezydentem jest Joanna Agatowska, Dąbrowa Górnicza, której prezydentem jest Marcin Bazylak czy Świdnica, w której urząd prezydenta sprawuje Beata Moskal-Słaniewska. Z Nową Lewicą od lat była kojarzona przede wszystkim Częstochowa, gdzie rządził, ostatnio odsunięty od urzędu Krzysztof Matyjaszczyk.