  • Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

"We wszystkich miastach, w których rządzi Lewica, będziemy wykonywać wyroki europejskich i polskich sądów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Każda rodzina musi być chroniona przez państwo" - napisał dzisiaj na platformie X lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Samorządowe bastiony Nowej Lewicy to m.in. Włocławek, w którym dowodzi Krzysztof Kukucki; Świnoujście, którego prezydentem jest Joanna Agatowska, Dąbrowa Górnicza, której prezydentem jest Marcin Bazylak czy Świdnica, w której urząd prezydenta sprawuje Beata Moskal-Słaniewska. Z Nową Lewicą od lat była kojarzona przede wszystkim Częstochowa, gdzie rządził, ostatnio odsunięty od urzędu Krzysztof Matyjaszczyk.

Deklaracja Włodzimierza Czarzastego jest związana ze sprawą wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. 

20 marca Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą.

Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego. Chodzi o dwóch Polaków, którzy zawarli małżeństwo w 2018 roku w Berlinie.

