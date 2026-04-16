"Nigdy nie byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale wygląda na to, że Mateusz Morawiecki testuje cierpliwość prezesa do granic możliwości" – stwierdził wiceminister Radosław Sikorski w Porannej rozmowie w RMF FM. W ten sposób odniósł się do ostatnich doniesień płynących z obozu PiS.

Poranna rozmowa w RMF FM RMF FM

Jarosław Kaczyński na dziś zwołał kolejne spotkanie najwyższych władz partii w sprawie nowej inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Były premier założył Stowarzyszenia Rozwój Plus, co zdaniem części komentatorów grozi wyrzuceniem frakcji Morawieckiego z PiS. Jak na tę sprawę patrzy Radosław Sikorski? Nigdy nie byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale wygląda na to, że testuje cierpliwość prezesa do granic możliwości - zaznaczył. Dopytywany, czy Jarosław Kaczyński szykuje się do wyrzucenia Morawieckiego z PiS, mówił: Czas pokaże.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gorąco w obozie PiS. Sikorski: Morawiecki testuje cierpliwość prezesa

Sikorski zdradził, że ostatni raz w sprawie nominacji ambasadorskich z prezydentem rozmawiał około 2 miesiące temu. Z funkcjonariuszami zwlekał kilka miesięcy, z ambasadorami już 253-254 dni, a nie ma ku temu żadnego powodu. Wnioski złożone zgodnie z prawem, w większości zawodowi dyplomaci, którzy służyli różnym rządom, a kilku z nich służy na placówkach wojennych. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan prezydent uważa, że jego rolą jest paraliżowanie państwa - stwierdził.

"Mieliśmy już polityków, którzy pytali, ile papież ma dywizji. Źle skończyli"

W kontekście wojny na Bliskim Wschodzie wicepremier stwierdził, że nie można wykluczyć, że Irańczycy będą strzelać do amerykańskich statków w cieśninie Ormuz. Czy zatem może nas czekać jeszcze eskalacja na Bliskim Wschodzie? Oby nie. Ojciec Święty apelował o pokój. Lepiej było, gdyby wrócił czas sprzed obecnych turbulencji, czyli otwarta dla handlu, dla tankowców z całego świata cieśnina Ormuz - zaznaczył.

W tym kontekście prowadzący rozmowę przypomniał o trwającym sporze Donalda Trumpa z Leonem XIV. Mieliśmy już polityków, którzy pytali, ile papież ma dywizji. Źle skończyli. Nie rozumiem logiki zadzierania ze Stolicą Apostolską, która jest przecież oczywista. Co ma robić papież? Nawoływać do wojny? Te czasy już minęły - podkreślił.

Nowe otwarcie z Węgrami

Szef MSZ przypomniał, że po wyborach na Węgrzech z Peterem Magyarem rozmawiał premier Donald Tusk. On natomiast odbył rozmowę z Anitą Orban, która ma zostać nową szefową węgierskiego MSZ.

Po pierwsze, zaprosiłem ją do Warszawy, po drugie, mamy nadzieję na przywrócenie funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej. Pani minister sugeruje, że Węgry odblokują pieniądze dla wojska polskiego, dla Ukrainy, odblokują też wstrzymane sankcje na Rosję - mówił Sikorski.

Tomasz Terlikowski zwrócił jednak uwagę, że deklaracje Petera Magyara są niejednoznaczne - chce utrzymywać dobre stosunki z Rosją i stawia twarde warunki Ukrainie. Mówi to, co jest też naszym stanowiskiem. W KE pojawił się pomysł członkostwa na skróty. Tego nie będzie. Uważamy, że Ukraina musi wypełnić wszelkie warunki, tak samo jak my musieliśmy - mówił i dodawał, że będą też trudne rozdziały negocjacyjne jak rolnictwo czy transport.

Sikorski podkreślał, że Polska chce, aby Węgry przestały być "rozsadnikiem ideologii autorytarnych i międzynarodówki populistów". Żeby weszły na ścieżkę wzrostu, przestały korumpować i stały się normalnym, wpływowym członkiem UE, a nie krajem, który złośliwie blokuje - zaznaczył.

Azyl dla Ziobry w USA? "Pan ambasador zapewnia"

W rozmowie pojawił się też wątek Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Sikorski uważa, że Ziobro "popełnił katastrofalny błąd", nie stawiając się na wezwanie polskiej prokuratury. To zmieniło jego wiarygodność. Teraz jest w takim straszliwym tunelu, że będzie uciekał nie wiadomo dokąd - zaznaczył.

Dopytywany, czy możliwy jest wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA, odpowiedział: Pan ambasador Rose zapewnia, że nie ma takich planów ze strony Stanów Zjednoczonych.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.