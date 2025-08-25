Na poniedziałek zwołano nieformalne spotkanie koalicji poświęcone przyszłorocznemu budżetowi - poinformował poseł Lewicy Tomasz Trela. Informację potwierdziły źródła PAP w KPRM i Polsce 2050.

Premier Donald Tusk (w środku) / Paweł Supernak / PAP

Trela w poniedziałek w telewizji Polsat News powiedział, że tego dnia dojdzie do spotkania koalicji poświęconego kwestii budżetu na przyszły rok. Będzie to robocza Rada Ministrów. Nieformalna, bo zawsze są to tak kształtowane budżety i dyskusje - dodał.

Jego zdaniem, na spotkaniu będą omawiane m.in. kwestie podatku cukrowego i akcyzy na alkohol. Jako przedstawiciel Lewicy mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że akcyza na alkohol powinna być wyższa. Alkohol jest zbyt łatwo dostępny, a ograniczanie dostępu do niego jest jedną z metod na walkę z alkoholizmem - powiedział Trela.

Informację o spotkaniu potwierdziły źródła PAP w kancelarii premiera i Polsce 2050. Ma się ono odbyć około godz. 16. Na rozmowach Polskę 2050 ma reprezentować ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Źródło w KPRM podkreśliło, że nie jest to pilne spotkanie, zostało zaplanowane dawno, a podobne odbyło się rok temu mniej więcej w podobnym czasie.

Co z podwyżką akcyzy?

W czwartek 21 sierpnia Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę akcyzy na napoje alkoholowe o 15 proc. od 1 stycznia 2026 r. Rok później stawki te wzrosnąć mają o kolejne 10 proc. Ministerstwo swoją decyzję argumentuje danymi z GUS, z których wynika, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość napojów alkoholowych. Zmiany mają wpłynąć na zmniejszenie spożycia alkoholu w kraju.

Zgodnie z przyjętymi w czerwcu założeniami do projektu przyszłorocznego budżetu, realny wzrost PKB w 2026 r. ma wynieść 3,5 proc., a inflacja średnioroczna sięgnie 3 proc. Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 6,7 proc., a dynamika nominalna wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 106,9 proc. Bezrobocie rejestrowane na koniec 2026 r. ma wynieść 4,9 proc. na koniec roku. Prognoza zatrudnienia w gospodarce narodowej wynosi ok. 11 mln etatów, a zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej ma wynieść ok. 618,9 tys. etatów.

Kiedy ustawa budżetowa?

Według money.pl, we wtorek rząd mógłby oficjalnie przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok (co pozwoliłoby skierować go do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego, a z czasem do Sejmu), jednak bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym stanie się to dopiero w czwartek - dzień po Radzie Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Nawrockiego, na której poruszony ma być także temat dotyczący stanu finansów publicznych.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa powinien trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu.