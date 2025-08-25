Na poniedziałek zwołano nieformalne spotkanie koalicji poświęcone przyszłorocznemu budżetowi - poinformował poseł Lewicy Tomasz Trela. Informację potwierdziły źródła PAP w KPRM i Polsce 2050.
Trela w poniedziałek w telewizji Polsat News powiedział, że tego dnia dojdzie do spotkania koalicji poświęconego kwestii budżetu na przyszły rok. Będzie to robocza Rada Ministrów. Nieformalna, bo zawsze są to tak kształtowane budżety i dyskusje - dodał.
Jego zdaniem, na spotkaniu będą omawiane m.in. kwestie podatku cukrowego i akcyzy na alkohol. Jako przedstawiciel Lewicy mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że akcyza na alkohol powinna być wyższa. Alkohol jest zbyt łatwo dostępny, a ograniczanie dostępu do niego jest jedną z metod na walkę z alkoholizmem - powiedział Trela.
Informację o spotkaniu potwierdziły źródła PAP w kancelarii premiera i Polsce 2050. Ma się ono odbyć około godz. 16. Na rozmowach Polskę 2050 ma reprezentować ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Źródło w KPRM podkreśliło, że nie jest to pilne spotkanie, zostało zaplanowane dawno, a podobne odbyło się rok temu mniej więcej w podobnym czasie.
W czwartek 21 sierpnia Ministerstwo Finansów zapowiedziało podwyżkę akcyzy na napoje alkoholowe o 15 proc. od 1 stycznia 2026 r. Rok później stawki te wzrosnąć mają o kolejne 10 proc. Ministerstwo swoją decyzję argumentuje danymi z GUS, z których wynika, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość napojów alkoholowych. Zmiany mają wpłynąć na zmniejszenie spożycia alkoholu w kraju.
Zgodnie z przyjętymi w czerwcu założeniami do projektu przyszłorocznego budżetu, realny wzrost PKB w 2026 r. ma wynieść 3,5 proc., a inflacja średnioroczna sięgnie 3 proc. Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 6,7 proc., a dynamika nominalna wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 106,9 proc. Bezrobocie rejestrowane na koniec 2026 r. ma wynieść 4,9 proc. na koniec roku. Prognoza zatrudnienia w gospodarce narodowej wynosi ok. 11 mln etatów, a zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej ma wynieść ok. 618,9 tys. etatów.
Według money.pl, we wtorek rząd mógłby oficjalnie przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok (co pozwoliłoby skierować go do konsultacji z Radą Dialogu Społecznego, a z czasem do Sejmu), jednak bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym stanie się to dopiero w czwartek - dzień po Radzie Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Nawrockiego, na której poruszony ma być także temat dotyczący stanu finansów publicznych.
Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego. Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września. Zgodnie z konstytucją ustawa budżetowa powinien trafić do prezydenta w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi jej projektu.