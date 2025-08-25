20 pasażerów zostało usuniętych z pokładu samolotu British Airways, lecącego z Florencji do Londynu. Powodem była wysoka temperatura, jaka panowała w tej części Włoch.

Samolot British Airways / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Im wyższa temperatura powietrza, tym staje się ono mniej gęste. To z kolei wpływa na siłę nośną samolotu. Aby osiągnąć bezpieczną wysokość, maszyna British Airways potrzebowała więcej paliwa, a to zwiększyłoby jej dozwoloną masę.

W związku z tym kapitan podjął decyzję o usunięciu 20 pasażerów z pokładu. Do takich zdarzeń dochodzi niezwykle rzadko i tylko na lotniskach, które mają krótsze pasy startowe oraz położone są w regionach, gdzie wysokie temperatury są powszechne. W tym przypadku chodzi o samolot typu Embraer ERJ-190. W dniu jego startu do Londynu temperatura we Florencji przekroczyła 35 stopni Celsjusza.

Warto podkreślić, że pas startowy lotniska we Florencji jest o połowę krótszy od tego, z którego na przykład korzystają samoloty lądujące na Gatwick w Londynie.

Jak zaznaczają eksperci, aby wytworzyć odpowiednią siłę nośną, samolot musi lecieć szybciej, niż w chłodniejszym i gęstszym powietrzu. To z kolei wymaga większej mocy silników i dłuższego pasa startowego.

Z tego powodu, w bardzo upalne dni linie lotnicze mogą być zmuszone do zmniejszenia wagi samolotu, aby zapewnić bezpieczny start. Można to osiągnąć, ograniczając liczbę pasażerów lub ładunku, jak miało to miejsce w przypadku samolotu British Airways we Florencji.