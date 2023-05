Dwa domy warte około 5,4 mln zł, połowa szeregówki o wartości ok. 600 tys. zł i ponad 4,4 mln zł w obligacjach skarbowych - między innymi taki majątek posiada premier Mateusz Morawiecki. Premier opublikował najnowsze oświadczenie majątkowe.

Mateusz Morawiecki / Piotr Polak / PAP

Z oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że szef rządu ma ponad 4,4 mln zł obligacji skarbowych. W rubryce "środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej" premier wpisał 15700 zł.

Mateusz Morawiecki ma też dwa domy. Pierwszy z nich ma ok. 150 metrów kwadratowych. Jest położony na działce o powierzchni ok. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i domkami letniskowymi. Wartość tej nieruchomości to ok. 1,9 mln zł. Drugi dom jest mniejszy - ma ok. 100 metrów kwadratowych - ale jego wartość jest znacznie wyższa - to ok. 3,5 mln zł razem z zabudowaniami i działką o powierzchni 3100 metrów kwadratowych.

Szef rządu jest właścicielem połowy segmentu szeregowego. Szeregówka ma ok. 180 metrów kwadratowych. Jest położona na działce o powierzchni ok. 400 metrów kwadratowych. Przybliżona wartość 50 proc. tego domu to ok. 600 tys. zł.

Premier ma również dwuhektarową działkę rolną. Jej przybliżona wartość to ok. 200 tys. zł.

Mateusz Morawiecki ma także ponad 72-metrowe mieszkanie własnościowe. Wartość lokalu to ok. 1,1 mln zł.

Szef rządu wpisał też do oświadczenia majątkowego ponad 285 tys. zł dochodu z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sejmowa dieta parlamentarna Morawieckiego to ponad 45 tys. zł

Premier wpisał też do oświadczenia majątkowego blisko 18 tys. zł zwrotu nadpłaconych składek ZUS pobranych w 2021 r., a wypłaconych w 2022 r. w związku z wcześniejszą realizacją uprawnień wynikających z wcześniejszej pracy w Santander Bank Polska. Premier ma też prawo do odroczonych premii w związku ze swoim wcześniejszym zatrudnieniem w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander).

W punkcie oświadczenia dotyczącym składników mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. premier wpisał: zabudowę kuchenną wartą ok. 60 tys. zł, meble warte w sumie blisko 300 tys. zł i sprzęt za ok. 30 tys. zł.

Premier pożyczył też siostrze ok. 300 tys. zł.

Z oświadczenia Mateusza Morawieckiego wynika też, że przekazał ok. 380 tys. zł darowizn - m.in. na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców dzieci autystycznych, kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży.