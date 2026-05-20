Peter Magyar wskazał, jaką drogą Marcin Romanowski mógł opuścił Węgry. W rozmowie z TVN24 węgierski premier wskazał, że były wiceminister sprawiedliwości mógł wyjechać przez Serbię. "Ale to jeszcze nie jest potwierdzona informacja" – zaznaczył.

Marcin Romanowski podczas wypowiedzi dla mediów w Sejmie w 2024 roku / Paweł Supernak / PAP

We wtorek wieczorem, w wywiadzie udzielonym przez Magyara stacji TVN24 w czasie podróży pociągiem z Krakowa do Warszawy, padło pytanie, czy premier Węgier wie, gdzie jest Marcin Romanowski.



W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze (Zbigniew - przyp. RMF FM) Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać - podkreślił Magyar.

Stwierdził, że miał rację w sprawie Ziobry. Z tego, co wiem jakoś dzień przed moim zaprzysiężeniem opuścił on strefę Schengen. Nie z Węgier, tylko z jakiegoś innego kraju wyjechał do Ameryki - mówił.

W trakcie wywiadu zaznaczył też, że "przed chwilą" rozmawiał ze swoimi kolegami o Romanowskim. Są znaki, że pan Romanowski również opuścił (Węgry - przyp. RMF FM) przez Serbię - powiedział Magyar i zastrzegł, że to nie jest jeszcze potwierdzona informacja.

