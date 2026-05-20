Dzisiaj w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy domagają się przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu. Do stolicy przyjeżdżają pracownicy z całej Polski, a w centrum miasta należy spodziewać się poważnych utrudnień w ruchu i zmian w komunikacji miejskiej.

PAP / Marcin Bielecki / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Jeszcze więcej informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Na środową demonstrację do stolicy wyruszyły autokary z wielu miast. Tylko z huty Arcelor Mittal Poland w Dąbrowie Górniczej do Warszawy jedzie ponad 200 osób.

To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też m.in. z Katowic czy Rudy Śląskiej - informuje Mirosław Nowak, szef Solidarności z dąbrowskiej huty.

Łącznie z województwa śląskiego do stolicy ma przyjechać około 5 tysięcy osób zrzeszonych w Solidarności.

W manifestacji wezmą udział także przedstawiciele innych związków zawodowych.

Trasa manifestacji i utrudnienia w ruchu

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 na Placu Zamkowym. Uczestnicy przejdą ulicami Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki pod Sejm RP przy ulicy Wiejskiej.

W planie jest także postój przed Pałacem Prezydenckim. Przemarsz ma zakończyć się około godziny 15:00.

W związku z manifestacją Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział liczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

"Pierwsze zmiany w ruchu mogą być jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji. Jeżeli policjanci zamkną Trasę W-Z, tramwaje linii: 4, 13, 20, 23 i 26 oraz autobusy 160 i 190 pojadą przez Most Gdański" - przekazał ZTM.





Zmiany w komunikacji miejskiej

Zmiany obejmą wiele linii autobusowych i tramwajowych.

Autobusy linii: 106, 116, 128, 175, 178, 180, 503 pojadą przez Plac Piłsudskiego.

Linie: 118, 127, 131, 166 i 171 ominą trasę przemarszu ul. Piękną, Myśliwiecką oraz Górnośląską.

Autobusy 111 będą kierowane na Aleję "Solidarności", Nowy Zjazd, Dobrą oraz Zajęczą do Mostu Świętokrzyskiego.

Trasy linii: 117, 507 i 521 zakończą się po stronie Pragi, w okolicach Stadionu Narodowego.

Autobusy 108 dojadą do przystanku Książęca, 517 - do centrum.

Tramwaje nie będą kursowały Mostem Poniatowskiego.

Linie 7, 9, 22 i 74 dojadą do Placu Starynkiewicza, a po stronie Pragi do Wiatracznej - z wyjątkiem tramwajów 9, które będą miały pętlę w Alei Zielenieckiej.

ramwaje linii 25 będą kursować tylko po stronie praskiej - od Annopola do Wiatracznej.

Po dotarciu uczestników przed Sejm zamknięty zostanie przejazd ulicą Piękną od Wiejskiej do Myśliwieckiej. Autobusy linii 107 i 159, w stronę Esperanto i CH Blue City, nie będą skręcały w ulicę Łazienkowską.



Władze miasta apelują do mieszkańców o omijanie centrum oraz wcześniejsze planowanie tras przejazdu. Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych.



