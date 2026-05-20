Dzisiaj w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy domagają się przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu. Do stolicy przyjeżdżają pracownicy z całej Polski, a w centrum miasta należy spodziewać się poważnych utrudnień w ruchu i zmian w komunikacji miejskiej.
Na środową demonstrację do stolicy wyruszyły autokary z wielu miast. Tylko z huty Arcelor Mittal Poland w Dąbrowie Górniczej do Warszawy jedzie ponad 200 osób.
To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też m.in. z Katowic czy Rudy Śląskiej - informuje Mirosław Nowak, szef Solidarności z dąbrowskiej huty.
Łącznie z województwa śląskiego do stolicy ma przyjechać około 5 tysięcy osób zrzeszonych w Solidarności.
W manifestacji wezmą udział także przedstawiciele innych związków zawodowych.
Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 na Placu Zamkowym. Uczestnicy przejdą ulicami Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Alejami Ujazdowskimi i Matejki pod Sejm RP przy ulicy Wiejskiej.
W planie jest także postój przed Pałacem Prezydenckim. Przemarsz ma zakończyć się około godziny 15:00.
W związku z manifestacją Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział liczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
"Pierwsze zmiany w ruchu mogą być jeszcze przed rozpoczęciem manifestacji. Jeżeli policjanci zamkną Trasę W-Z, tramwaje linii: 4, 13, 20, 23 i 26 oraz autobusy 160 i 190 pojadą przez Most Gdański" - przekazał ZTM.
Zmiany obejmą wiele linii autobusowych i tramwajowych.
- Autobusy linii: 106, 116, 128, 175, 178, 180, 503 pojadą przez Plac Piłsudskiego.
- Linie: 118, 127, 131, 166 i 171 ominą trasę przemarszu ul. Piękną, Myśliwiecką oraz Górnośląską.
- Autobusy 111 będą kierowane na Aleję "Solidarności", Nowy Zjazd, Dobrą oraz Zajęczą do Mostu Świętokrzyskiego.
- Trasy linii: 117, 507 i 521 zakończą się po stronie Pragi, w okolicach Stadionu Narodowego.
- Autobusy 108 dojadą do przystanku Książęca, 517 - do centrum.
- Tramwaje nie będą kursowały Mostem Poniatowskiego.
- Linie 7, 9, 22 i 74 dojadą do Placu Starynkiewicza, a po stronie Pragi do Wiatracznej - z wyjątkiem tramwajów 9, które będą miały pętlę w Alei Zielenieckiej.
- ramwaje linii 25 będą kursować tylko po stronie praskiej - od Annopola do Wiatracznej.
Po dotarciu uczestników przed Sejm zamknięty zostanie przejazd ulicą Piękną od Wiejskiej do Myśliwieckiej. Autobusy linii 107 i 159, w stronę Esperanto i CH Blue City, nie będą skręcały w ulicę Łazienkowską.
Władze miasta apelują do mieszkańców o omijanie centrum oraz wcześniejsze planowanie tras przejazdu. Utrudnienia mogą potrwać do późnych godzin popołudniowych.