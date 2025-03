Ireneusz Raś będzie nowym wiceministrem rozwoju i technologii - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Polityk PSL-u, który do tej pory był wiceszefem resortu sportu i turystyki, uzupełni wakat po Jacku Tomczaku, który w ubiegłym roku podał się do dymisji.

Ireneusz Raś / Darek Delmanowicz / PAP

Pod koniec października ubiegłego roku Jacek Tomczak złożył rezygnację ze stanowiska. Dymisja ówczesnego wiceministra rozwoju i technologii to pokłosie doniesień medialnych. W artykule Wirtualnej Polski zarzucono wiceszefowi resortu współpracę z deweloperami poprzez jego kancelarię notarialną.

Przez kilka miesięcy ludowcy szukali następcy. Ostatecznie - według informacji RMF FM - nowym wiceszefem resortu rozwoju zostanie Ireneusz Raś, który od grudnia 2023 roku pełni funkcję wiceministra sportu i turystyki.

Kto zastąpi Rasia?

To nie koniec zmian w rządzie, jeśli chodzi o polityków PSL-u. W tej chwili poszukiwana jest osoba, która zastąpi Ireneusza Rasia w resorcie sportu. Wszystko wskazuje na to, że do ministerstwa ma trafić kobieta, ale o konkretne nazwisko z ust polityków PSL-u nie pada.

Jednocześnie trwa poszukiwanie kogoś, kto zastąpi Zbigniewa Ziejewskiego. Został on odwołany ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych w połowie marca po tym, jak media informowały m.in. o konflikcie interesów polityka w związku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), które podlegało mu w niektórych obszarach.

Według informacji RMF najbliższej tego stanowiska ma być rzecznik PSL-u Miłosz Motyka, który w tej chwili pełni funkcję wiceministra klimatu i środowiska, ale ostateczna decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła.